Mãe junto com os militares dos bombeiros

Uma grávida deu à luz, na noite do último domingo (21), em uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros, em Araxá, Região do Triângulo Mineiro.

A história começa por volta das 22h55, quando o Corpo de Bombeiros recebe uma solicitação de atendimento à vítima de emergência obstétrica na Rua Euclides Ferreira da Costa, no Bairro Boa Vista, em Araxá.

Ao chegar ao local, os militares se depararam com a vítima, de 30 anos, que se encontrava no interior de sua residência consciente e orientada. A moça estava com uma gravidez de 37 semanas, e apresentava contrações em intervalos de tempo curtos.

Após avaliação da equipe, se deu início ao transporte para a Santa Casa do município, entretanto, a grávida deu início ao trabalho de parto, ainda no interior da viatura. A guarnição prestou assistência durante o deslocamento.

Leia também: Fumar maconha durante gravidez afeta saúde do bebê e da grávida



Após a chegada na unidade hospitalar, a mãe e o recém-nascido foram recebidos pela equipe médica de plantão, momento em que o filho recebeu todos os cuidados e assistências necessários.

Depois que tudo ocorreu bem, a nova mãe tirou uma foto sorrindo com os militares.