Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

QUARTA (14/2)



Bloco Afro Magia Negra

Rua Itararé, 96, Concórdia

12h

Bloco I Wanna Love You

Rua Cabrobó, 327, Sagrada Família

14h

Babadan Banda de Rua

Rua Diamantina, 274, Colégio Batista

14h

Katopé

Rua Artur de Sá, 84, União

14h

Bloco da Saudade

Rua Arcos, 707, Saudade

15h30

Os Meninos da Meia-Noite

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

17h