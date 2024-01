Com a solidariedade na bagagem, uma tradicional instituição de Belo Horizonte já atravessou mais de meio século de história sem perder o foco no apoio a próximo. Criado há 54 anos, o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus se mantém firme no objetivo de “prestar atendimento e amparo a pessoas (crianças, adolescentes, adultos e idosos) sócio, financeira e familiarmentecarentes, sem distinção de crença, raça ou nacionalidade.”



A instituição surgiu com o trabalho dos casais Célio de Oliveira Trópia e Maria Zacharias e Albérico Passos e Aracy, que se uniram inicialmente para distribuir sopa às pessoas em situação de vulnerabilidade na Rua Alameda do Ipê Branco, 129, na Região da Pampulha. A casa utilizada para a distribuição, logo ficou pequena e, com isso, o projeto foi ampliado.



Um lote no Bairro Floramar foi comprado e se tornou sede oficial do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, que atualmente atua em torno de três pilares. O primeiro é constituído pela Casa do Caminho, que abriga cerca de 80 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, com paralisia cerebral e outras condições neuromotoras. O segundo projeto do núcleo é o Centro de Educação Sérgio de Freitas Pacheco, que funciona como uma escola para cerca de 250 crianças e adolescentes da região metropolitana com deficiência intelectual múltipla. O terceiro, a Casa da Esperança, é uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) que acolhe 42 pessoas desse grupo em situação de vulnerabilidade.



Para ajudar o Núcleo, a população pode fazer doações materiais ou financeiras, além de realizar trabalho voluntário. Nathália Rezende Simões, gerente de marketing da instituição, detalha: “Noventa por cento da sustentabilidade do projeto vem da colaboração das pessoas. Além da colaboração humana, com o voluntário, a população pode doar também itens que são de extrema necessidade, como fraldas, produtos de higiene, de limpeza.



“O núcleo é um lugar de muito amor, respeito, carinho e inclusão. Sevocê se identifica com esses valores e tem habilidades, ou simplesmente tempo, e queira estar com a gente é muito bem-vindo. A gente precisa exatamente desses corações se somando a gente”, convida Nathália. Mais informações sobre o projeto podem ser conferidas no site www.caminhosparajesus.org.br.

