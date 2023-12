Os dois suspeitos pelo sequestro e tortura de dois entregadores para supermercados, um homem de 21 anos, e um menor, de 16, foram presos pela Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesta quinta-feira (28/12). Na verdade, as vítimas foram confundidas com integrantes de uma gangue rival da dos agressores.

Os dois entregadores saíram de Belo Horizonte, com destino a Governador Valadares, na manhã de quarta-feira (27/12), chegando ao destino, no início da tarde. O objetivo era entregar uma carga de produtos a um supermercado.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, ainda na BR-116, altura do Bairro Isa, os entregadores foram surpreendidos, quando estavam num posto de gasolina, uma conhecida parada de caminhoneiros.

Rendidos pelos dois criminosos, que estavam armados, foram levados para um cativeiro, uma casa no Bairro Ipê. Lá, foram amarrados e torturados. Com um martelo, os criminosos ameaçavam os entregadores.

Insistiam que eles eram integrantes de uma gangue rival e que estariam disfarçados, como parte de um plano para atacar seus comparsas.

Depois de muito falatório, os dois entregadores foram libertados, tendo conseguido provar aos agressores que não eram criminosos e nem pertenciam a qualquer gangue.

Tão logo foram soltos, foram novamente ameaçados, para que não contassem nada à polícia. No entanto, as duas vítimas foram direto denunciar o fato à Polícia Militar, que montou uma operação e prendeu os dois suspeitos.

O maior de idade foi levado à Delegacia de Plantão de Governador Valadares e o menor, encaminhado para a Divisão de Menores da Polícia Civil naquela cidade.