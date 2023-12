Uma forte colisão frontal entre veículos que trafegavam em sentidos opostos pela rodovia MG-424, em Vespasiano, na Grande BH, resultou em dois condutores feridos e atendidos por ambulâncias, na manhã de sexta-feira (22/12), quase em frente ao Centro de Treinamento (CT) do Clube Atlético Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida foi tão forte que mesmo um dos motoristas tendo conseguido deixar o carro acidentado, precisou de atendimento de urgência por causa dos ferimentos sofridos.

O outro condutor ficou preso às ferragens pela perna e precisou de auxílio do CBMMG para ser removido do interior do veículo retorcido.

Após a sua remoção, o ferido com suspeita de fratura de fêmur foi removido por meio do helicóptero Arcanjo para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A outra vítima seguiu para o hospital em uma unidade do SAMU.