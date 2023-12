A Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, que tinha mandados de prisão em aberto por condenação por roubo e de investigação que apura o crime de homicídio em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As duas ordens judiciais são da comarca de Medina, no norte do estado, estando o alvo entre os mais procurados do Vale do Jequitinhonha.

O homem foi localizado por informações repassadas pela Delegacia de Medina à Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), unidade operacional do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), de que o foragido poderia estar na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ele foi preso quando dirigia um veículo com chassi adulterado e placas clonadas. Por isso, além dos mandados de prisão em aberto, com condenação e preventiva, o investigado foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, e o automóvel removido para o pátio do Detran. Ele foi levado ao sistema prisional.