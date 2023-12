Estabelecida há 21 anos na parte externa do ginásio Jornalista Felipe Drummond, a Feira do Mineirinho está com seus dias contados. A Mineirinho SPE S/A, que administra o local, notificou a administração da Feira solicitando o encerramento das atividades até o próximo dia 24. Anteriormente, os contratos da Feira do Mineirinho eram realizados com o governo de Minas Gerais. No entanto, desde 2022, o ginásio foi concedido à iniciativa privada. À época, a concessionária e a administração da Feira firmaram Termo de Permissão de Uso, rompido unilateralmente, pela Mineirinho SPE S/A, segundo a Fenacouro Promoções e Eventos Ltda, que administra a Feira. “Nós temos um contrato assinado com a concessionária que administra o Mineirinho que tem vigência até cinco de março do ano que vem. Porém, fomos surpreendidos com a notificação para desocupar o imóvel”, afirmou Willian Martins, diretor da Feira do Mineirinho.

Ele ainda afirmou que a administração da Feira fez um pedido à concessionária para que estendesse o prazo, com a justificativa de que teria pouco tempo hábil para realocar os mais de 100 expositores da Feira. Martins ainda acrescentou que são gerados mais de 1 mil empregos diretos e indiretos por conta do evento, que ocorre às quintas e domingos. “Mas eles não responderam à nossa contranotificação, que enviamos por e-mail. Não respondem às nossas ligações e não respondem às nossas mensagens. Ficaram inertes”, completou o diretor.



Questionado sobre o futuro da Feira, Willian Martins contou à reportagem que há conversas para que os expositores sejam realocados em um outro endereço na Região da Pampulha. Ele ainda garantiu que não há possibilidade de que a Feira volte para o Mineirinho. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), respondeu em nota afirmando que o Mineirinho foi concedido à iniciativa privada em 19 de maio deste ano para exploração nos próximos 35 anos e que as informações devem ser solicitadas à empresa responsável. Já a Mineirinho SPE S/A foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta edição. n

Em caso de acidentes, os passageiros de táxis na cidade terão cobertura mínima de 10 mil vezes o valor da bandeirada em vigor, segundo portaria publicada ontem no Diário Oficial do Município (DOM). Outra mudança no regulamento do serviço de táxi na capital mineira é que os taxistas serão obrigados a realizar o exame toxicológico, que antes era cobrado apenas para os condutores das categorias C, D e E. O exame deverá ser renovado a cada 3 anos. “O táxi está cada vez mais seguro. Hoje temos o seguro de acidentes pessoais e de passageiros (APP), que resguarda todos os ocupantes do veículo em caso de acidentes, por invalidez, morte, assistência hospitalar, e, onde eu saiba, os aplicativos de transporte não têm isso”, destaca o diretor do Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais (Sincavir), João Paulo de Castro. Segundo a Superintendência municipal de Mobilidade (Sumob), a medida ocorre para melhoria das condições de segurança e conforto dos usuários, bem como de organização e controle do sistema.

A cidade tem, agora, quatro aplicativos autorizados a transportar passageiros. Mais duas empresas foram credenciadas pelo Executivo municipal como Operadores de Transporte Individual Privado Remunerado (Otir). São elas: Urban BH e RepMov. Até então, apenas Uber e 99 tinham a permissão para rodar na capital. A RepMov oficializou a chegada nessa quinta-feira (14). Tendo como sócio o cantor sertanejo Eduardo Costa, a empresa informa contar com 40 mil motoristas cadastrados e realizar 300 corridas diárias. A meta é atingir 1 milhão de usuários nos próximos seis meses. Já a Urban, segundo o site do app, está há oito anos no mercado, atuando em 300 cidades brasileiras. Todo aplicativo que oferece o transporte de passageiros tem que se credenciar na capital. A determinação veio por meio de decreto publicado pela prefeitura em junho.



A BR-381 contabilizou mais uma morte nessa quinta-feira (14), próximo a São Gonçalo do Sapucaí, no Sul do estado. A vítima é o empresário Leonardo Almeida Duarte, de 43 anos, proprietário do tradicional Restaurante do Porto, em Belo Horizonte. Ele estava em sua motocicleta, BMW G1200, quando bateu em um caminhão e uma carreta. O trânsito no local teve de ser interrompido no sentido BH. O corpo de Leonardo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Pouso Alegre. Os motoristas das duas carretas não se feriram. Leonardo deixa esposa e três filhos. O corpo do empresário será velado hoje a partir das 9h e sepultado às 13h no Bosque da Esperança Cemitério Parque, no Bairro Jaqueline, Região Norte da cidade