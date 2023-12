As chuvas fortes que chegaram a Patos de Minas, região do Triângulo Mineiro, causaram diversos estragos na cidade nesse domingo (10/12). Fotos divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) mostram ruas alagadas e uma estrutura destruída.

A Defesa Civil do município havia antecipado um alerta de forte chuva com rajada de ventos, raios e granizo. O Corpo de Bombeiros realizou corte de 15 árvores que caíram em residências e nas ruas, obstruindo a locomoção dos usuários das vias.

Nas residências houve apenas danos materiais sem a necessidade de interdição por risco de queda e nem houve feridos. Um carro ficou ilhado na rua Amélia Carolina no Bairro Antônio Caixeta, contudo os ocupantes conseguiram sair do carro e aguardar em local seguro até a chegada do reboque.

Ruas ficaram alagadas em Patos de Minas CBMMG/Divulgação

Na Av. Getúlio Vargas no centro, houve bastante estragos em estruturas montadas naquele local. Bombeiros e Defesa Civil fizeram vistoria nas estruturas e isolaram áreas com algum risco. Também orientaram os responsáveis sobre as medidas a serem adotadas com segurança para solucionar os problemas.