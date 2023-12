A chuva que atingiu grande parte de Belo Horizonte nessa segunda-feira (4/12) deve continuar hoje, já que a previsão meteorológica indica que esta terça será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18°C e a máxima estimada é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 7h do dia 05:

- Barreiro: 47,1 (13,9%)

-Centro Sul: 21,2 (6,3%)

- Leste: 24,0 (7,1%)

- Nordeste: 35,0 (10,3%)

- Noroeste: 29,4 (8,7%)

- Norte: 22,2 (6,5%)

- Oeste: 29,6:(8,7%)

- Pampulha: 41,6 (12,3%)

- Venda Nova: 50,2 (14,8%)

Média Climatológica DEZEMBRO 339,1 mm

Em Minas, a terça-feira (5/12) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.