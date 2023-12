Um homem, de 40 anos, foi morto a pauladas na noite deste domingo (4/12), em Barbacena, no Campo das Vertentes. O enteado da vítima foi o autor confesso do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, no qual o jornal Estado de Minas teve acesso, a vítima estava em casa com a esposa, de 46 anos. Em determinado momento, eles começaram a discutir e o homem deu um soco na cara da companheira.



O filho dela, de 25 anos, ao chegar em casa, reparou que a mãe estava com o rosto inchado. Ele perguntou o que tinha acontecido e ela contou sobre a agressão. O filho então pegou um pedaço de madeira e acertou o padrasto na cabeça.



Segundo o B.O, o rapaz desferiu diversos golpes. Vizinhos precisaram ir até a casa para retirá-lo de cima do corpo da vítima. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados. A vítima teve a morte confirmada no local.



Em conversa com os policiais, vizinhos relataram que há anos sabem que a vítima agredia a esposa. Familiares também confirmaram essa versão.



O enteado da vítima confessou o crime e disse que há anos tem visto a mãe ser agredida. E que na noite de domingo resolveu revidar as agressões. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.