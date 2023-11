Apesar do nome, o Palacete Thibau, antiga construção do Centro, não abrigava reis ou rainhas, mas sim os futuros médicos de Minas Gerais. Entre os anos de 1911 e 1914 funcionou no edifício a primeira sede da Faculdade de Minas Gerais (UFMG) que, hoje, se encontra no Bairro Santa Efigênia. Em março de 1911, a Sociedade Médico-Cirúrgica de Minas Gerais criava a Escola de Medicina de Belo Horizonte, a quarta implantada no Brasil.

A sede escolhida para o que se tornaria a Faculdade de Medicina da UFMG foi o palacete construído em estilo eclético, localizado na Avenida Afonso Pena esquina com Espírito Santo, e projetado pelo arquiteto italiano Luiz Olivieri. O edifício era ponto de destaque da região central da capital, considerado cartão-postal da cidade e abrigou a escola até 1914, quando foi transferida para a sede definitiva e atual na Avenida Alfredo Balena, o campus Saúde.

Uma nova função foi dada para o prédio no final de 1918, quando uma filial da Alfaiataria Guanabara começou a operar no local. O antigo nome de Palacete Thibau, dado em homenagem a um dos moradores, Eugênio Thibau, foi substituído por Palacete Guanabara. A antiga construção foi demolida nos anos 1950 e, em seu lugar, foi construído o edifício que abrigou a Casa Guanabara, a maior loja de departamentos da cidade na época, que ocupava os nove pavimentos do prédio com vitrines espaçosas que se estendiam pela Avenida Afonso Pena até a esquina da Rua Espírito Santo. Atualmente, o local é ocupado pelo residencial Edifício Guanabara, prédio também imponente, mas que não tem o mesmo charme e imponência do antigo Palacete.

