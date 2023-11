A delegada que denuncia assédio recebendo condecoração do governador Romeu Zema

Nascida em Curitiba, no Paraná, antes de se formar em Direito e tornar-se delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Monah Zein, atualmente com 38 anos, foi candidata a Miss pelo estado de origem, no início dos anos 2000. Ela é também escritora.

Monah formou-se em Direito pela Universidade Tuiuti, em Curitiba, em 2006. Dois anos mais tarde, passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná (OAB-PR).

Também em 2008, Monah concluiu o primeiro curso de pós-graduação, em “Direito e Processo Tributário”, pela Universidade Positivo, em Curitiba.

Em 2017, ela mudou-se para a cidade de Araucária (PR), onde foi Procuradora Geral do Município. No mesmo ano, foi nomeada Diretora Geral de Governo Municipal, cargo que ocupou até o ano seguinte.

Ainda em 2018, ela foi nomeada Delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), tendo sido aprovada em primeiro lugar no curso da Acadepol (Academia de Polícia Civil), o que lhe valeu a condecoração com a Medalha Gilberto Porto.

Monah foi nomeada para a Delegacia de Betim, trabalhando primeiro no plantão, em 2018 e 2019, quando foi nomeada delegada titular. Ela assumiu a 5ª DPC, no Bairro Citrolândia, que havia sido fechada seis anos antes. O bairro era considerado uma região de alta periculosidade.

Em maio de 2020, ela foi transferida para Belo Horizonte, assumindo a 2ª Delegacia Leste. A delegada participou de diversos cursos, visando o aprimoramento da carreira, como Aperfeiçoamento em Saude mental em tempos de pandemia, Aperfeiçoamento em Identificação de Arma de Fogo, Especialização em Direito Pùblico e Especialização em Direito e Processo Tributário.

Escritora

Três mineiras estão entre as 32 escritoras que participaram de um livro de nível nacional, sobre a polícia. O grupo se reuniu para escrever a terceira edição do “Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária”, uma obra voltada para o aprendizado de Direito Penal nas faculdades.

Livro que teve a participação da delegada Monah Zein Redes sociais

Uma das autoras é a delegada Monah Zein. As outras duas são as delegada Elisa Moreira e Letícia Gamboje, chefe da Polícia Civil, que fez o prefácio.

O livro trata da intervenção constitucional do delegado de polícia, autuação em flagrante delito, controle de convencionalidade, pacote anticrime, nova lei de abuso de autoridade, imunidade parlamentar, quebra de sigilo, feminicídio, identidade e violência de gênero, LGBTQIA+, violência virtual contra a mulher, sextorsão, crimes em redes sociais, maus- tratos a animais domésticos, o papel da polícia judiciária junto a parcerias com a sociedade civil, fake news e democracia, dentre as demais temáticas ligadas aos desafios que também são enfrentados pelas mulheres delegadas.

Juramento

Na formatura na Acadepol, Monah afirmou: “A minha expectativa é abraçar a Polícia Civil de Minas Gerais, fazer meu melhor e buscar a valorização da carreira de delegado e de todas as outras carreiras da Polícia Civil. Estou preparada para ir a qualquer lugar, porque Minas é uma só. Onde for, farei o meu melhor”.