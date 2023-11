Morreu, neste domingo (12/11), o jornalista Paulo Emílio Coelho Lott, de 90 anos, destacado profissional com atuação no Estado de Minas. Paulo é natural de Guanhães, no Vale do Rio Doce, e faleceu por causas naturais.

Foi diretor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), presidente do Sindicato dos Jornalistas e professor de jornalismo na PUC-Minas.

"Um grande companheiro. Participou ativamente de todas nossas lutas no sindicato por melhorias salariais e condições de trabalho. Atuou comigo, Wander, Marquinhos e João Gabriel na Editoria de Polícia", destacou o repórter do EM, Ivan Drummond.

O velório será na segunda-feira (13/11), das 9h às 12h, no Sindicato dos Jornalistas, na Avenida Álvares Cabral, 400, Centro.