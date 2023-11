Inserido no complexo ecológico da Serra do Rola-Moça, o Parque Ecológico Roberto Burle Marx, também chamado de Parque das Águas, guarda em seus 176 mil metros quadrados um oásis composto por arborização nativa, lagos, córregos e muita beleza natural. Fundado em 1994, o espaço fica localizado no Bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, e possui espaços de convivência e para a prática de esportes e lazer.

Antes do parque, o espaço era ocupado pela antiga Casa de Descanso do Prefeito, onde os chefes do Executivo municipal, a primeira-dama e familiares desfrutavam de piscinas, sauna e uma bela vista para a Serra do Curral, aos finais de semana. O refúgio público foi extinto oficialmente em 1976, por um decreto sancionado pelo então prefeito Luiz Verano, que estabelece que o local passaria a abrigar o Parque Municipal do Bairro e a sede do Departamento de Parques e Jardins. Alguns anos depois, em 1986, a área recebeu uma nova função, por decisão do prefeito Sérgio Ferrara. Foi criada no local a Cidade do menor, uma instituição destinada a receber meninos e meninas de 7 a 14 anos, que teriam direito a assistência médica, alimentação, oficinas para aprendizado de diversos ofícios, como marcenaria e carpintaria, e outras oportunidades. Foi apenas em dezembro de 1994 que a lei 6.804 oficializou a criação do Parque Roberto Burle Marx.

O apelido de parque das águas veio graças ao pequeno lago e o Córrego do Clemente, cuja nascente encontra-se na Serra do Rola Moça - um afluente do Ribeirão Arrudas, que integra a Bacia do Rio São Francisco, abrigados no espaço. A vegetação é típica do bioma cerrado, com formações de campo cerrado e mata ciliar, com espécies nativas como copaíbas, ingás e jatobás. Nesse ambiente, os visitantes convivem com tucanos, pica-paus, sabiás, gaviões, garrinchas, corujas, saracuras, saíras e tiês-sangue. Podem também ser encontrados tamanduás, quatis, gambás, micos-estrela, esquilos, teius, cágados e espécies de peixe.

Como opções de lazer, além das extensas áreas gramadas e belos jardins que convidam o público para um piquenique, os amantes dos esportes podem encontrar no parque quadras poliesportivas, pista de caminhada e campo de futebol em medidas oficiais. Diversas escolas e instituições também utilizam o espaço do parque para promover eventos, projetos culturais, sociais e de pesquisa científica. A unidade também conta com Academia da Cidade e Centro de Educação Ambiental, além de atender as atividades da Escola Integrada de Escotismo e abrigar a Cooperativa de Artesãs (Coonarte).