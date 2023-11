O calorão em Minas Gerais está só começando e não são apenas as altas temperaturas que vão a extremos durante o fim de semana. O estado está em alerta para ocorrência de baixos índices de umidade do ar que, hoje e amanhã podem ficar abaixo dos 30%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O índice encontra-se bem abaixo do ideal, estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%. A chuva pode aparecer apenas para quem estiver nas regiões Sul e Zona da Mata, sempre entre o fim da tarde e noite.

Ontem, Belo Horizonte registrou máxima de 33,30C. A cidade mineira mais quente, no entanto, foi São Romão, no Norte do estado, com 39,50C. Durante a prevalência da segunda onda de calor, em setembro, o município foi, por três dias consecutivos, o mais quente do país, quando os termômetros chegaram a 43,50C e a umidade relativa do ar ficou em 14%.

Com a prevalência da nova onda de calor, que se estabeleceu sobre grande parte do país, a previsão para este fim de semana é de máximas podendo chegar a 420C no Triângulo Mineiro, Noroeste e Norte. Nas cidades do Sul do estado, o sol ficará encoberto por nuvens, o que poderá provocar pancadas de chuva isoladas no fim da tarde e à noite.

Apesar da possibilidade de um refresco em parte do estado, a constância será de tempo seco e quente, uma vez que três avisos de possibilidade de calor extremo estão vigentes. Na capital, os termômetros devem chegar a 380C hoje, com mínima de 200C.

Além do calor, em grande parte de Minas Gerais já há possibilidade de névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.

Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes, e evitem a exposição desnecessária ao sol.

Mais calor

Os alertas dos institutos de meteorologia confirmam a previsão de uma terceira onda de calor extremo que deve atingir o país, trazendo temperaturas elevadas e ultrapassando a marca dos 400C. A previsão é que o calor, desta vez, seja ainda mais intenso e duradouro, com potencial para bater os recordes vistos em setembro, quando foram registrados cinco dias consecutivos de temperaturas extremas.

O grande culpado pelo cenário quente é o El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico que impede a chegada de frentes frias no Brasil. O evento climático impulsiona as ondas de calor, termo utilizado para definir uma sequência de dias ou até semanas em que as temperaturas sobem, no mínimo, cinco graus acima da média normal para a época.

Por isso, com as altas temperaturas e baixos índices de umidade os cuidados com a saúde se tornam indispensáveis. As orientação são: aumentar a ingestão de água; manter os ambientes bem ventilados e úmidos; optar por refeições leves; evitar exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 15h; e usar protetor solar, chapéus e óculos escuros.

Tempo no Estado



Sábado (11/11)

Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca.

Máxima de 41ºC e mínima de 15ºC.



Domingo (12/11)

Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca.

Máxima de 42ºC e mínima de 16ºC.



Segunda-feira (13/11)

Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Possibilidade de chuva isolada à noite no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana.

Máxima de 42ºC e mínima de 17ºC.

Tempo em Belo Horizonte



Sábado (11/11)

Máxima de 38ºC e mínima de 20ºC

Domingo (12/11)

Máxima de 35ºC e mínima de 19ºC

Segunda-feira (13/11)

Máxima de 36ºC e mínima de 21ºC

O calorão em Minas Gerais está só começando e não são apenas as altas temperaturas que vão a extremos durante o fim de semana. O estado está em alerta para ocorrência de baixos índices de umidade do ar que, hoje e amanhã podem ficar abaixo dos 30%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O índice encontra-se bem abaixo do ideal, estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%. A chuva pode aparecer apenas para quem estiver nas regiões Sul e Zona da Mata, sempre entre o fim da tarde e noite.





Ontem, Belo Horizonte registrou máxima de 33,30C. A cidade mineira mais quente, no entanto, foi São Romão, no Norte do estado, com 39,50C. Durante a prevalência da segunda onda de calor, em setembro, o município foi, por três dias consecutivos, o mais quente do país, quando os termômetros chegaram a 43,50C e a umidade relativa do ar ficou em 14%.





Com a prevalência da nova onda de calor, que se estabeleceu sobre grande parte do país, a previsão para este fim de semana é de máximas podendo chegar a 420C no Triângulo Mineiro, Noroeste e Norte. Nas cidades do Sul do estado, o sol ficará encoberto por nuvens, o que poderá provocar pancadas de chuva isoladas no fim da tarde e à noite.





Apesar da possibilidade de um refresco em parte do estado, a constância será de tempo seco e quente, uma vez que três avisos de possibilidade de calor extremo estão vigentes. Na capital, os termômetros devem chegar a 380C hoje, com mínima de 200C.





Além do calor, em grande parte de Minas Gerais já há possibilidade de névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.





Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes, e evitem a exposição desnecessária ao sol.













Mais calor





Os alertas dos institutos de meteorologia confirmam a previsão de uma terceira onda de calor extremo que deve atingir o país, trazendo temperaturas elevadas e ultrapassando a marca dos 400C. A previsão é que o calor, desta vez, seja ainda mais intenso e duradouro, com potencial para bater os recordes vistos em setembro, quando foram registrados cinco dias consecutivos de temperaturas extremas.





O grande culpado pelo cenário quente é o El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico que impede a chegada de frentes frias no Brasil. O evento climático impulsiona as ondas de calor, termo utilizado para definir uma sequência de dias ou até semanas em que as temperaturas sobem, no mínimo, cinco graus acima da média normal para a época.





Por isso, com as altas temperaturas e baixos índices de umidade os cuidados com a saúde se tornam indispensáveis. As orientação são: aumentar a ingestão de água; manter os ambientes bem ventilados e úmidos; optar por refeições leves; evitar exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 15h; e usar protetor solar, chapéus e óculos escuros.













Tempo no Estado









Sábado (11/11)





Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca.





Máxima de 41ºC e mínima de 15ºC.









Domingo (12/11)





Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca.





Máxima de 42ºC e mínima de 16ºC.









Segunda-feira (13/11)





Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Possibilidade de chuva isolada à noite no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana.





Máxima de 42ºC e mínima de 17ºC.













Tempo em Belo Horizonte









Sábado (11/11)





Máxima de 38ºC e mínima de 20ºC





Domingo (12/11)





Máxima de 35ºC e mínima de 19ºC





Segunda-feira (13/11)





Máxima de 36ºC e mínima de 21ºC