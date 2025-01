Confira os jogadores que se aposentaram dos gramados em 2024: Parte 1

No Barça. Ganhou quatro Champions e nove Campeonatos Espanhóis, em um currículo com 32 taças. É o segundo maior vencedor da história do clube catalão, atrás apenas de Messi. Conquistou duas Eurocopas (2008 e 2012) com a Espanha e fez o gol do título da Copa do Mundo de 2010 sobre a Holanda. Após deixar o clube da Catalunha, assinou com o Vissel Kobe, do Japão, e encerrou a carreira em outubro após uma temporada no Emirates, dos Emirados Árabes Unidos. Foto: Divulgação / Emirates FC Foto: Divulgação / Emirates FC