Retrospectiva 2024: Filipe Luís é o destaque em ano ‘agridoce’ do Flamengo

A última rodada do Brasileirão também marcou a despedida de Gabigol do Flamengo após ano conturbado. No empate com o Vitória por 2 a 2, Gabriel Barbosa marcou dois gols e finalizou a sua passagem de forma gloriosa. Da meteórica campanha iniciada em 2019 até 2024, o atacante conquistou 13 títulos e marcou 106 gols em 306 jogos. O jogador ganhou muito carinho das arquibancadas. Os rubro-negros prepararam mosaico e bandeiras com momentos que lembraram a passagem de Gabigol pelo clube. Foto: Foto: Marcelo Cortes/CRF