TÉCNICO: ARTUR JORGE - O Botafogo teve a faca e o queijo para somar mais três pontos. No entanto, mais uma vez, não consegue superar um adversário que abdica de jogar. Nem com um a mais. A receita do adversário é simples: dê a bola para o Botafogo que o time carioca vai se enrolar. A equipe ainda perdeu a cabeça no fim. Mental zero. Manter Eduardo e Tiquinho por mais de 45 minutos é dose para mamute. Só não leva a avaliação mínima porque as mexidas não foram tão ruins - NOTA: 1,5 - Foto: Vitor S Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo