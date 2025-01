Poderio bélico: Países com os exércitos mais fortes do mundo

Quanto menor o indicador, mais forte o país é no ranking. Atualmente, a Espanha ocupa a 20ª posição, com índice de 0.2882. O país possui um exército bem equipado, focado em operações conjuntas e de paz. Com forças terrestres, aéreas e navais, investe em modernização e interoperabilidade com a OTAN, além de participar de missões internacionais e manter a segurança nacional. Foto: Reprodução de Rede Social