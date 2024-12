Cidade em Roraima não tem – nem poder ter – cemitério. E o motivo é indiscutível

O falecido, então, só pode ser enterrado na capital de Roraima no cemitério particular Campo da Saudade, localizado no bairro Centenário, porque no municipal não há mais vagas. No cemitério público Nossa Senhora da Conceição, localizado na zona Sul de Boa Vista, só enterra as pessoas que já possuem jazigo. Foto: Divulgação/PMBV/SEMUC