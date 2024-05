O arquiteto Alexandre Menezes lança o livro Arquitetura em Desenhos – notas de viagem, dia 8 de junho, na Livraria da Rua. São cerca de 150 desenhos elaborados com caneta esferográfica e lápis, em que ele retrata edificações, como museus, teatros, igrejas, praças e jardins, cenas de cidades brasileiras e estrangeiras, que nascem do seu traço livre, tendo sempre como referência a arquitetura.

Alexandre é professor de desenho, já lecionou em várias universidades mineiras e, no momento, ministra aulas no curso de arquitetura da UFMG. O livro inclui comentários sobre seu trabalho de colegas, como João Diniz, Marco Flávio Matos, Patrício Dutra Monteiro e Andréa Vilela. A publicação é da editora Miguelim.

Desfile da A.Criem

O desfile Moda no Jardim Sensorial promovido pela A.Criem – Associação de Criadores e Estilistas de Minas Gerais já em nova data para acontecer: será no dia 28 de julho, nos jardins do Palácio das Artes, com a participação de 46 estilistas, oito deles jovens talentos. A terceira edição faz parte do projeto Passarela da Liberdade da Secult – Secretaria de Cultura de Minas Gerais, cujo Plano Executivo tem várias ações voltadas ao segmento da moda.



Cinema e moda

A Chanel lançou o filme da campanha de seu perfume Bleu de Chanel, estrelado pelo embaixador da fragrância, Timothée Chalamet, e dirigido por nada menos que Martin Scorsese, já levando em conta o Dia dos Pais.

E Anthony Vacarello, diretor artístico da Saint Laurent e da Saint Laurent Production, filial da grife francesa, a primeira a se lançar no financiamento cinematográfico, concorreu em Cannes com três filmes de grandes diretores: Emilia Perez, de Jacques Audiard; Parthenope, de Paolo Sorrentino; e The Shround, de Peter Cronemberg. A marca pertence ao grupo Kering, gigante do luxo de François-Henri Pinault, que, desde 1999, é um dos parceiros históricos do Festival de Cannes.



Jantar Fasano

Impecável o jantar a quatro mãos que aconteceu no Gero, na noite de quarta-feira, com a chef Roberta Sudbrack e o chef Marcelo Pace. O restaurante estava lotado e todos os pratos foram preparado à perfeição. Tudo nota 10, bem como a harmonização dos vinhos, a maioria deles mineiros, da vinícola Maria Maria, de Eduardo Junqueira Nogueira. E foi muito bom ver um público de faixa etária bastante diversificada. Noite agradável, saborosa, elegante. Que venham outras neste nível. Parabéns ao Gero pela iniciativa.

Terezinha Riccio, Milton Pedrosa, Adria Castro Isabela Teixeira da Costa

Aniversário

Nas décadas de 80 a 2000, Ádria Castro era das mulheres mais dinâmicas da sociedade. Agitava, conhecia tudo e todos. Participava de tudo que era bom gosto e qualidade. Não é à toa que colecionou amigos que permanecem até hoje. Depois de um tempo decidiu levando uma vida mais discreta, mas este ano resolveu comemorar seu aniversário com tudo a que tem direito. Convidou amigos da vida e optou por um café a partir das 16h, que se estendeu até a noite. O local, a cafeteria Fofo de Belas, em Lourdes, que tem um cardápio eclético, completo e de qualidade. Não faltaram animação, papo bom, saudosismo e reencontros memoráveis. O irmão Cláudio estava lá com a mulher Adriana (linda e simpática), a irmã Patrícia veio da Holanda, onde mora. Faltou Adriana, que está em Portugal. Entre os inúmeros amigos estavam: Juliana Recoder, Milton Pedrosa, Debora Carvalho, Ricardo Pimenta, Yeda Lucena, Regina Gambogi, Lauro Diniz, Well Faria, Terezinha Ricco, Dorinha Chaer, Denise Sepulveda, Junia Moore, Sonia Brandão, Sérgio Lopes, Sérgio Castilho e muita gente mais.



VINHO MINEIRO

Pouca gente sabe, mas a indústria de vinhos na região sudeste começa a superar a produção do sul do país – agora ainda mais afetada, por conta da tragédia pluvial. O detalhe da história é que Minas lidera a produção de uvas, junto com São Paulo, e tem vinhedos subindo e descendo serras na fronteira dos dois estados. No lado mineiro, Andradas e Poços de Caldas concentram, tradicionalmente, a produção vinícola.

Power Summit

Belo Horizonte foi escolhida para sediar a 10ª edição do Power Trip Summit 2024 – Especial Visionárias, que será realizado de hoje a terça-feira, no Hotel Fasano. O evento homenageia as lideranças femininas que impactam positivamente o Brasil, em seus respectivos campos de atuação: artes, cultura, tecnologia e moda. Participam do encontro a ministra do STF Cármen Lúcia, as atrizes Paolla Oliveira, Bianca Comparato, Andreia Horta, Debora Falabella e Mariana Ximenes; a palestrante indígena e liderança política, Vanda Witoto; e a curadora da Bienal de Arte de São Paulo, Diane Lima, que compartilharão seus olhares sobre os diferentes papéis ocupados, hoje, pela mulher, a importância da aceitação, autoestima e da construção de uma rede de apoio e irmandade. Na segunda-feira o grupo visitará o Museu de Inhotim.

POR AI...

• O jornal Financial Times anunciou seu ranking 2024 de melhores escolas de executivos do mundo, com a Fundação Dom Cabral conquistando o 5º posto na categoria Programas Abertos (subiu duas posições) e 10º. lugar em Programas Customizados (subiu uma posição). A escola mineira integra a lista desde 2005 e é a única brasileira da lista. Para o presidente-executivo da FDC, Antonio Batista da Silva Junior, essa premiação demonstra que a instituição está preparada para atender as complexidades dos novos tempos e os desafios que ameaçam a prosperidade social, econômica e ambiental do planeta.

•O Senai /Modatec promoveu vários cursos para o aperfeiçoamento técnico da nossa moda. A saber: instruções para manutenção de máquinas de costura, como realizar acabamentos finos para costuras e os segredos para uma boa modelagem feminina, principalmente os blazers, que voltaram forte à moda.

• Outra que comemorou seu b.day foi a consultora em negócios de moda, Sibelle Menezes, com a família, muita música e sua alegria de sempre. Pediu como presente, doações para os gaúchos. Bacana. Ajudando a receber (no Sal 15), os filhos João Vitor e Lucas.

•Na onda de revalorização da boa música popular brasileira, a canção ‘Angélica’, que Chico Buarque e Miltinho (MPB4) fizeram em homenagem à estilista mineira Zuzu Angel (nasceu em Curvelo), ganhou nova versão. Com arranjos e vocais inteiramente repaginados pelo famoso quarteto, já está nas paradas de sucesso.

•A instalação do Consulado Geral da Itália na cidade, demonstra que os amigos da bota estão ampliando a conexão Roma / Milão / BH em vários setores. Um dos focos será o circuito fashion, inclusive a consulesa Nicoletta Gomiero foi convidada por Mariangela Marcon para integrar a Câmara da Moda da Fiemg. Alguns projetos já estão em andamento.

• Por feliz coincidência, a feira gaúcha de calçados BFShow foi transferida para São Paulo, e aconteceu nessa semana, sem atropelos. Mais de 10 mil visitantes. No disse-me-disse ali, a revelação de que o Ceará é, agora, o maior exportador (em volume) de sapatos do país. Sem surpresas: há anos várias fábricas de calçados daqui foram levadas inteiras para o Nordeste, atraídas pelos generosos incentivos fiscais de lá.

• Com o país se balizando pela base da pirâmide social, o Guia Michelin fez no Brasil a primeira lista de restaurantes bons e baratos, dita Bib Gourmand. Mas só no Rio e São Paulo. Entre outros, estão o famoso Mocotó (SP) e o A Baianeira, do MASP. Preços abaixo de 180 reais. Não consta se receberão, sequer, meia estrela.

Isabela Teixeira da Costa (interina)