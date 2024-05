O que leva uma empresa ou alguém ao sucesso? A resposta, para a maioria, parece tão óbvia que surge de forma tão instantânea: trabalho, criatividade, oportunismo, sorte... Porém, essas são premissas comuns a todos, o que nos faz insistir: então, o que faz a diferença? Em se tratando de mercado publicitário, andar à frente do seu tempo pode ser a variável determinante que fez da agência Perfil 252, pelo terceiro ano consecutivo, líder do concorrido ranking das melhores agências do mercado mineiro.



Entre tantas características peculiares, manter a cabeça no futuro pode realmente ser o principal traço genético que difere a Perfil no mercado. Com a segurança de quem vive um constante déjà-vu, a agência domina há três anos o ranking organizado pelo CENP-MEIOS, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, responsável por supervisionar o cumprimento das normas éticas e técnicas na publicidade brasileira, garantindo sua conformidade com os princípios estabelecidos pelo próprio órgão, destacando ações de qualidade no mercado.



O mais recente ranking das agências de propaganda brasileira referente ao exercício de 2023, totaliza investimentos em mídia por meio de informações dos Pedidos de Inserções executadas pelas agências de publicidade participantes. O CENP-MEIOS é um sistema do CENP que recebe os dados mensais totalizados da agência, sem qualquer indicação do anunciante que realizou o investimento ou para qual veículo foi dirigido.



Além do valor investido, o sistema tabula o meio de comunicação, a região e os estados nos quais os investimentos foram feitos. Os dados são apresentados em reais e dólares e permitem a apuração do share dos meios, regiões e estados no bolo publicitário. O ranking é publicado em uma lista decrescente, sem qualquer identificação de valores. E, recentemente, o sistema foi verificado pela KPMG, que constatou que o CENP-MEIOS publica exatamente o que recebe das agências, conferindo-lhe ainda mais credibilidade.



PRESENTE

Um dia antes da divulgação do ranking, em 23 de abril, a Perfil 252 completou 40 anos de sua fundação. A notícia foi recibo como um presente muito especial. Para Cacá Moreno, CEO da agência, comemorar os 40 anos da empresa é muito importante e uma série de ações serão desenvolvidas ao longo do ano para marcar a data. Mas a confirmação de que a Perfil manteve a liderança no ranking do CENP-MEIOS dá um significado diferença à comemoração.



“É tudo causa e consequência: são 40 anos de muito trabalho, muita dedicação, muita paixão pelo que fazemos. Isso traz resultado pra todo mundo: pro cliente e pra agência”, ressalta o publicitário.



Já o diretor de Criação da Perfil, Marcos Pina, ressalta a força do coletivo. Afinal, como ensina o dito popular, “difícil mesmo é se manter no topo”, o que exige um esforço constante para manter a dianteira.



“A gente acredita muito no esforço e na dedicação do coletivo. Isso traz resultado criativo, resultado de marca, resultado de vendas”, complementa.

RANKING MINEIRO DA CENP-MEIOS /2023

1) Perfil 252

2) Lápis Raro

3) Filadélfia

4) Loggia

5) Casablanca

6) Pro Marketing

7) 18 Comunicação

8) Tom

9) Stalo

10) PopCorn