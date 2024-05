Foi lançado mês passado, no Rio de Janeiro e em breve chegará nas livrarias de BH o livro "O Sucesso de Ser Você", escrito por Saschi Schmidt, pela Literare Books International. Saschi é empresária e exemplo vivo de superação e traz em seu novo livro uma inspiradora história de resiliência e autodescoberta.





Em meio a adversidades pessoais e profissionais, ela enfrentou desafios como depressão, falência e sobrepeso, mas optou por recriar sua história com determinação e autoconhecimento e, para isso, precisou resgatar diferentes fases de sua vida.



"O Sucesso de Ser Você" traz um relato pessoal, mas se trata de um guia para aqueles que buscam encontrar seu caminho em meio às adversidades ou mesmo quando tudo parece bem, apresentando a metodologia Gratifulness desenvolvida pela autora. Com dicas e um passo a passo que conta os 7 segredos da Gratifulness, a autora oferece uma luz de esperança para todos os que enfrentam desafios semelhantes. “E traz para a consciência tudo de melhor que nascemos para viver e que acabou se perdendo no caminho”, diz a autora.



“Somos o conjunto de nossas escolhas, somadas aos nossos pensamentos, multiplicadas por nossos sentimentos e divididas por nossas carências. (…) Aceitar menos do que merece é dizer para seu cérebro que realmente não tem alto merecimento. E quanto mais repete essa atitude, menos chances tem de se tornar protagonista de sua história, incluindo sua vida de sucesso”, explica.



Seguindo o seu método, Schmidt detalha na publicação: “as pessoas serão capazes de melhorar seu estilo de vida globalmente, conectando os corpos físico, mental e emocional. Os segredos da gratifulness são fundamentais para incorporar a gratidão no dia a dia e em todos os aspectos da vida”.



CONTATOS



Ioga – A Escola de Yoga Ponto de Equilíbrio da professora Maria José Marinho, está com novas turmas para prática da hatha ioga, a terapia da saúde integral, corpo e mente, a ciência da saúde perfeita. A prática da ioga estabelece o equilíbrio físico e psicossomático, alonga e tonifica o corpo, dissipa as tensões, relaxa a mente, aumenta a concentração e o autocontrole para então alcançar o desenvolvimento mental e espiritual. As sessões serão ministradas a partir de 6 de maio, duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, às 17:30h e 18:30h. Inscrições abertas. Vagas limitadas. Mais informações pelos telefones: (31)3225-4222, 99145-7178 ou pelo e-mail mjm@pontoequilibrio.com.br



Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Tarô e radiônicas – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza aurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.



Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.



Mapa de arquétipos – Desenvolvido pela psicóloga Luciana Diniz, é um método de levantamento de potenciais. Focada em consciência estratégica, utiliza a análise simbólica da astrologia sem misticismos, mas com sincronismo, conceito criado por Carl Gustav Jung. O Mapa de Arquétipos com foco vocacional onde responde à pergunta “Para o que eu sou necessário?”.

São quatro sessões de até 1h30. Informações (31) 99947-4967 ou no https://linktr.ee/lucianadiniz.psi