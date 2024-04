Pense em babados, transparências, brilhos, estampas especiais. Pense também em um mercado que movimentou R$ 52 bilhões no Brasil, em 2022, conforme dados da ABVTEX – Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Sim, ao mesmo tempo que se liga nas tendências da moda, o potente segmento infantojuvenil movimenta a roda da economia do país.

Fazer roupa para a garotada não é tarefa fácil: exige uma pesquisa apurada para agradar esse público. Ele sabe o que quer usar e escolhe, com propriedade, roupas, calçados e acessórios que remetem à sua personalidade e estilo.



A estreia oficial do Minas Trend Kids – Baby e Teens, no Minas Trend, capitaneada pela Câmara da Moda da Fiemg e pelo Sindivest/MG – Sindicato das Indústrias de Vestuário de Minas Gerais, com produção-executiva de Taciana Teodoro, da Top Agency, foi uma radiografia exata do que acontece nesse território.



Lançado como uma promessa sedutora e certeira, em outubro, a proposta de reunir marcas conceituadas em torno de um salão de negócios específico, prosperou em todos os aspectos – a começar pela expografia perfeita para abrigar esse mundo lúdico. Era o espaço mais bonito da feira, com estandes coloridos e especialmente decorados. Além das coleções diferenciadas para o verão/24, cheias de charme, exibidas em três desfiles diários, durante os dois primeiros dias do evento.



A fórmula funcionou. “A Fiemg trouxe os principais lojistas do Brasil para dentro do Minascentro. Os desfiles, realizados simultaneamente, encantaram. Assim que terminavam, os estandes ficavam cheios de clientes dispostos a comprar”, comenta Taciana Teodoro. A empresária, que atua há cerca de 30 anos no setor, conhece todos os seus segredos, o que contribuiu substancialmente para a credibilidade do empreendimento.



Das 40 marcas convidadas, 28 participaram efetivamente desta edição, mesmo porque, conforme ela explica, a área limitada, no Minascentro, não podia atender a todos. “A adesão foi um sucesso, assim como o balanço econômico. Acreditamos que o interesse vai crescer ainda mais para o salão de negócios de outubro, já que vários expositores confirmaram seus espaços”, observa Rogério Vasconcelos, um dos articuladores e incentivadores do projeto.



“O comportamento desse mercado é completamente diferente. São grupos grandes, como o Templo da Criança, cuja fábrica é em Araújos, e abriga três marcas – a Luluzinha, a Oliver e a Mylu, todas presentes no Minas Trend Kids. Elas funcionam independentemente, com seus públicos distintos”, explica Taciana.



Ela cita, ainda, a participação do Grupo Texcotton, o maior do Brasil, localizado no Sul do país, que tem no seu guarda-chuva cinco labels: Animê, Momi, Youccie, Authoria e Iam Authoria. “No segundo dia da feira, eles já tinham batido a meta de vendas”, informa a empresária.



A presença mineira na feira também foi forte. “Há muitas empresas no interior, como o Grupo Digital Infantil, também de Araújos, que fabrica as marcas Gabriela Aquarela, Pinkx e Digi. A Precoce, de Governador Valadares, com mais de 40 anos de existência, com suas linhas específicas, é outro exemplo. De Belo Horizonte, contamos com o grupo Bibe que, além da Bibe, lançou a Tribo da Preservação, cujo diferencial é o comprometimento com a sustentabilidade. Isso vai da seleção dos tecidos com algodão certificado BCI ao tingimento eco-friendly até a produção usando energia limpa, totalmente carbono zero”.



Variedade

A versatilidade de estilos oferecidos foi um trunfo. Na área de festas, um dos destaques foi a Mio Bebê, de Belo Horizonte, com seus “vestidos que contam histórias”, elaborados em tecidos nobres, bordados manuais, detalhes românticos e delicados. “Tivemos uma grata surpresa pela estrutura do evento, recepção dos convidados, qualidade dos lojistas. Abrimos clientes em Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Pará, que ficaram encantados com a nossa proposta. Estávamos sentindo falta desse encontro com eles. Já estamos recebendo muitos contatos após a feira”, afirma Bárbara Teixeira Moura, que trabalha com a mãe, Idenis Moura, fundadora da empresa.



Outra participação importante foi o da HAF Sports, distribuidora de marcas de renome nacional no Brasil, como a Nike Kids, Levi's, Jordan, Converse e Hurley, que oferecem uma ampla gama de vestuário e acessórios para crianças de 10 a 16 anos. Ela distribui, ainda, a Huggies, especializada em trajes de banho para recém-nascidos, bebês e crianças pequenas.



O diretor José Luiz Polo ficou impressionado com o profissionalismo que conferiu no Minas Trend Kids. “Estive em outros eventos em São Paulo, na semana passada, e o que vi em Belo Horizonte me leva a crer que esta será melhor opção para nós, que atuamos no segmento infantojuvenil, comercializarmos nossas coleções”, enfatiza.



Para Luciana Aquino, sócia do Grupo Templo de Criança, com 26 anos de mercado, o resultado também foi além das expectativas. Pela sua experiência, clientes compram mais e melhor em feiras do que nas lojas, em percentagens que variam de 50% a 70% para mais. “O Minas Trend Kids tem tudo para se tornar um evento de peso no Brasil, já que as feiras de São Paulo estão enfraquecidas, mas, para isto, o apoio da Fiemg é fundamental”, considera.