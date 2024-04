A paulista Cecillia Echenique buscou em uma das esperiências mais marcantes de sua vida a inspiração para criar a coleção Fluir, da sua marca homônima. As peças unem moda, design, arte, sustentabilidade e inclusão social, o DNA da grife.



Em um universo onde a moda transcende o simples vestir e se torna uma expressão autêntica da alma, é onde se encontram as criações de Cecillia. Cada peça é uma narrativa, um mergulho profundo nas sabedorias e valores das culturas ancestrais, revisitadas e atualizadas com leveza e versatilidade. Na visão única de Cecilia, as estações do ano não são apenas momentos climáticos, mas estações espirituais que convidam à reflexão e evolução. “O verão é simbolizado pela energia do fluir; a primavera, do florescer; o outono, da purificação; e o inverno da sedimentação. Estes conceitos surgiram do meu contato com a antroposofia”, explica a estilista.

A coleção Fluir, que integra a Série Vanuatu, materializa uma das vivências mais marcantes da vida de Cecillia. “Em 2003, entrando em contato com uma tribo localizada no arquipélago de Vanuatu, na Ilha de Ambrym, na Melanésia, pude sentir intensamente como é a vida cotidiana longe da tecnologia, do capitalismo e dos padrões de beleza do mundo ocidental. Trago nesta edição, a força do comportamento autêntico daquele povo, que caminha com os pés na terra, se alimenta daquilo que a terra lhes dá e se conecta com a espiritualidade da natureza que está ao seu redor”, conta.

Produzida totalmente com materiais ecológicos como o algodão 100%, linho com viscose, linho com algodão e o linho 100%, a coleção oferece vestidos, saias, corselets, tops, camisas, biquinis, bermudas e quimonos com modelagens confortáveis, que valorizam todos os estilos e formatos de corpos. As peças se adaptam às quatro estações do ano.



A designer explora detalhes como sobreposições, transparências, franjas e tranças que conferem um ar despojado e atemporal. As cores remetem a elementos como a areia e a palha, contrastando com vermelhos, laranjas e amarelos, entre outras tonalidades terrosas.



História

A marca surgiu dos estudos meticulosos da estilista Cecillia Echenique, que se inspira nas formas de vida, crenças e vestimentas de povos originários para criar uma linguagem estética, atual e única. A designer recria linguagens tribais em peças que permitem diferentes usos através de camadas e amarrações.



Cecilia usa materiais ecológicos, técnicas de ateliê sem desperdício, processo de upcycling e um produto feito manualmente por artesãos brasileiros promovendo a inclusão produtiva e gerando um impacto socioambiental positivo, promovendo uma moda consciente e ética. A estilista utiliza técnicas de pintura, bordado, aplicação de tecidos e outros métodos artísticos em suas peças.