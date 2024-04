O dueto com mãe e filha só foi possível com uso de Inteligência Artificial

O dueto entre Elis Regina e sua filha, Maria Rita, no comercial dos 70 anos da Volkswagen no Brasil foi i vencedor do prêmio "Melhor Comercial do Brasil", promovido pelo SBT/Alterosa. O evento destaca os trabalhos da indústria publicitária, com o crivo de júri composto por profissionais de agências de publicidade e de anunciantes, que avaliam os comerciais de TV veiculados na grade da emissora ao longo do ano anterior. O comercial considerado o mais criativo do ano foi criado pela agência AlmapBBDO, e contou com tecnologia de Inteligência Artificial.



No processo de eleição, primeiro, o júri elabora uma lista com 30 comerciais pré-selecionados para a disputa. Na sequência esse júri apresenta o shortlist com os dez filmes mais bem avaliados. Além de conquistar a premiação com o comercial que recriou a imagem de Elis Regina por meio da tecnologia de IA, a AlmapBBDO emplacou outros cinco comerciais no shortlist: um para Volkswagen, um para Perdigão e três para O Boticário. Completaram o shortlist três comerciais do Itaú e um filme da Le Pub/Publicis para a Heineken.



Como prêmio, a dupla criativa da agência vencedora bem como um executivo do anunciante, ganharam uma viagem para o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, que acontece de 17 a 21 de junho. Ao celebrar a vitória no Melhor Comercial do Brasil, Filipe Bartholomeu, CEO da AlmapBBDO, destacou o forte poder de mobilização da campanha. "Esse filme mexeu com todo mundo. Recebi várias ligações, inclusive de outras pessoas da indústria, falando sobre a importância de termos peças que colocam a publicidade na pauta e nas conversas das pessoas", disse o executivo, que agradeceu a Volkswagen pela parceria e o SBT/Alterosa pela iniciativa.



Lançado em julho de 2023, o comercial "Gerações", que celebrava os 70 anos da Volkswagen no Brasil, chamou a atenção do público por propiciar um encontro que. na vida real, seria impossível. A cantora Maria Rita era criança quando sua mãe, Elis Regina, morreu, em 1982. As duas só puderam cantar juntas no comercial por meio de uma tecnologia que reproduziu traços e expressões faciais de Elis em uma atriz. A peça publicitária teve produção da Boiler Filmes, com direção de Dulcidio Caldeira, e produção de som assinada pela Raw Áudio.



SBT NEWS DISPARA

O canal do jornalismo do SBT no Youtube chega à marca de 6 milhões de inscritos, acumulando em sua história 4 bilhões de visualizações. O canal "SBT News" nasce como "SBT Jornalismo" em 2011 e, em fevereiro de 2020, atingiu 1 milhão de inscritos. Com a criação da vertical SBT News em setembro de 2020, são lançados programas exclusivos para o canal digital e transmissões ao vivo mostrando as principais notícias quando elas acontecem diretamente no Youtube. Desse período para cá, o canal ganhou 3,4 bilhões de visualizações, trazendo novos 4,4 milhões de inscritos.



Mensalmente são postados pelo menos 1800 conteúdos, com uma média de 60 diários entre conteúdos exclusivos e as reportagens exibidas nos jornais SBT Brasil e Primeiro Impacto na TV Aberta. "O crescimento que tivemos nos últimos quatro anos mostra como a aposta no conteúdo que transita entre as várias plataformas foi um acerto", diz Rodrigo Hornhardt, gerente de integração e planejamento de jornalismo do SBT. "Nossa perspectiva é aumentar a quantidade de programas que nascem no digital e depois transitam para a TV aberta. Neste ano, teremos conteúdos sendo produzidos em nossas emissoras regionais no Rio de Janeiro e em Belém, por exemplo", adianta.



Em 2024, SBT News terá uma ampla cobertura das eleições municipais do Brasil e da eleição presidencial americana, do encontro presidencial do G20 no Rio e começará a trazer tudo sobre a Cop 30, que será em Belém em 2025.



"A importância do SBT News é, entre outros motivos, a possibilidade de aprofundar os temas do noticiário que exibimos na TV aberta. E a recíproca também é verdadeira, já que os furos conseguidos pelo News e as entrevistas dos programas criados para o site se transformam em matérias para a TV" reforça José Occhiuso, diretor nacional de jornalismo do SBT.



Hoje, o canal tem oito títulos em sua programação exclusiva: Brasil Agora -06h -7h30; Poder Expresso - 17h -18h30; Perspectivas - terça e quinta-feira- 11h; Mapa Mundi - sexta - 11h; De Malas Prontas - sexta-feira; Pivotando - quarta-feira; Viva Mais Viva Bem - quinta-feira; e 10 perguntas.



"SBT News na TV"

Em 2023, esse conteúdo passou a fazer parte da grade da TV Aberta. Apresentado por Marcelo Casagrande, o programa traz uma edição dos melhores momentos dos programas exclusivos e atualiza as notícias da madrugada. Ele vai ao ar diariamente e é o primeiro jornal de rede do SBT a ser transmitido ao vivo no canal SBT News no youtube aberto para a audiência do mundo inteiro.

Briefing

CARTA AO MERCADO

A ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABRATEL - Associação Brasileira de Rádio e Televisão, FENAPRO - Federação Nacional das Agências de Propaganda, ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade, publicaram conjuntamente Carta ao Mercado Publicitário para reivindicar integração das medições de audiência, com objetivo de criar padrões seguros de comparação das medições em cada meio.

PADRÃO NACIONAL

O documento destaca a urgência do mercado (anunciantes, agências, veículos, empresas de medição de audiência e entidades de autorregulamentação) debater as alternativas de integração de métricas de audiência, para adotar um modelo brasileiro. E indica o CENP como a entidade "naturalmente qualificada para mediar esse amplo debate entre os players do mercado".

TRANSPARÊNCIA

Diversas plataformas de vídeo - argumenta o documento - sejam as de programação broadcast ou as on demand, concorrem pelas mesmas verbas publicitárias, o que reforça a necessidade criar padrões seguros de comparação das medições, colocando à disposição dos anunciantes informações precisas sobre o alcance e a eficiência da publicidade oferecida.

DESFOQUE

Para as instituições que assinam a carta, adoção unilateral de qualquer modelo de integração de métricas de audiência do meio TV e das plataformas digitais de consumo de mídia audiovisual, a partir de fontes distintas de dados e sem a devida parametrização, provoca graves prejuízos ao mercado publicitário e à livre concorrência.

DISTORÇÕES

O documento reprova ações de empresas com interesse nos resultados das medições, que se aproveitam de seu poder de mercado para definirem isoladamente os parâmetros, usando soluções tendenciosas em benefício próprio, ou criando (diretamente ou por meio de terceiros), ferramentas que favoreçam seus negócios. "Essas iniciativas unilaterais criariam no mercado falsas percepções sobre a audiência", critica. Leia a íntegra da CARTA no link https://www.abert.org.br/site/imprensa/noticias/carta-ao-mercado-publicitario

SEM POLÍTICA

O Google proibiu as campanhas políticas impulsionadas em sua ferramenta de buscas e no seu portal de vídeos YouTube. não poderão mais divulgar materiais relacionados à política. A decisão veio após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar novos parâmetros legais para o período eleitoral.

SEM RECEITA

O Google avaliou que seria inviável moderar mais de cinco mil municípios em período eleitoral este ano. As novas políticas da plataforma passam a valer a partir de 1º. de maio para eleições de todas as esferas políticas nacionais. A receita de campanhas publicitárias do Google, segundo o relatório de transparência, foi de mais R$ 130 milhões de quase 60 mil anúncios.