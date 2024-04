O Dia das Mães está chegando embalado por campanhas que ajudam as marcas na disputa pelo consumidor nesta que é a segunda melhor data do ano para o comércio, depois do Natal. Na era da tecnologia e expansão da Inteligência Artificial, os criativos esbanjam talento em campanhas que emocionam. Claro que ainda há quem prefira manter a tradição com o velho estilo "família margarina". Ou seja, comerciais de pessoas reunidas à mesa durante um café da manhã, em um dia ensolarado e com todos espontaneamente felizes. Os consumidores, porém, se identificam mais com marcas que estejam conectadas à realidade e que se aprofundam em temas relevantes e apaixonantes.



Um bom exemplo é a campanha do Boticário. Baseado em estudos realizados por Harvard, em 2022, que apontam que os pais de adolescentes estão solitários e depressivos tanto quanto os seus filhos, algo que impacta diretamente na construção e consolidação deste relacionamento, considerado um período de turbulência na vida da maioria das famílias. De acordo com a pesquisa, 18% dos adolescentes dizem sofrer de ansiedade, enquanto 20% das mães dizem passar pelo mesmo ponto. Já a depressão afeta 15% dos adolescentes e, ao mesmo tempo, 16% das mães.



Considerada por muitos como uma fase assustadora e repleta de dificuldades relacionadas à convivência, na qual mães e filhos precisam ressignificar o papel um na vida do outro, a maternidade para além da primeira infância é um momento delicado e de constantes mudanças nas relações familiares. Assim, o Boticário criou a campanha intitulada "Tormenta". O comercial traz um formato realístico que conecta e instiga o telespectador em um curta-metragem de cerca de 4 minutos sobre a temática. Com a comunicação integrada em diversos canais da marca, o conceito - que também traz experiências de presentes nas lojas do Boticário - tem como objetivo incentivar as mães a saírem de um lugar de insegurança para um caminho de construção de confiança mútua com seus filhos adolescentes.

Maior produção da história da marca surpreende e retrata fase atribulada ao celebrar o Dia das Mães, com efeitos especiais e formato inovador que simula os altos e baixos do relacionamento entre mães e filhos; indo além da primeira infância, comunicação 360° retrata o apagamento da mãe de adolescente e fortalece a fase como oportunidade de crescimento mútuo.



"Buscamos, nessa campanha, trazer luz a uma questão conhecida como um dos períodos mais turbulentos e solitários da maternidade que, muitas vezes, não ocupa o espaço que merece nas conversas criadas para a data. Por isso, estamos incentivando diálogos e reflexões profundas para que as mães, de fato, reconheçam-se e, junto aos filhos, tracem um caminho de redescobertas, confiança e crescimento juntos. Afinal, a experiência da maternidade é vivenciada todos os dias, em todas as fases da vida", aponta Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. Ao som de Billie Eilish, o curta extrapola os formatos convencionais utilizados no mercado e apresenta o movimento de uma casa, captado em um estúdio especial, que materializa os altos e baixos da jornada entre mães e filhos adolescentes - além de impactar com efeitos especiais, como explosões de águas e ventos tempestuosos.



De forma sensível e poética, o curta é envolto por uma forte tempestade que acompanha uma discussão calorosa, expressada com olhares marcantes e profundos, entre os atores que representam as vivências da maternidade de adolescentes. As cenas conturbadas fazem alusão aos momentos enfrentados na adolescência. Durante o filme, o céu escurece, a ventania toma conta do que antes era uma casa, e a chuva cai em torrentes, mostrando que ambos, mãe e filho, estão em meio a uma tempestade em alto mar. Mas, em seguida, na virada de panorama, as ondas acalmam e existe a tão esperada reconciliação. O movimento de câmeras simboliza as adversidades que podem ser enfrentadas, reforçando que, por mais difícil que seja, o período requer amparo, carinho e acolhimento, apresentando ao público o residual de que é uma fase passageira. Veja o final em https://www.youtube.com/watch?v=VMOQthTVjpY



Além do formato inovador e realista ao que diz respeito à produção, que envolveu mais de 200 pessoas e cerca de 30 horas de gravação, 'Tormenta' conta ainda com uma frente sustentável realizada pela produtora MyMama Entertainment, em parceria com a Eccaplan. Para a neutralização das emissões de carbono relacionadas à produção de conteúdo durante a filmagem do curta, foram mais de sete mil quilos de CO2 compensados e 42 árvores plantadas. Os participantes aderiram também ao movimento "Sou Resíduo Zero", fazendo a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos produzidos. Com uma agenda de sustentabilidade ativa que faz parte de seu DNA, o Boticário demonstra, com mais um movimento, o compromisso com a sustentabilidade e a contribuição para a redução do impacto ambiental, agora no ambiente da indústria audiovisual.

Briefing

TOQUE IMPRESCINDÍVEL

Pesquisa qualitativa realizada pela Agência Virta e pelo Instituto QualiBest, analisou os impactos da Inteligência Artificial- IA no mercado de comunicação. Foram ouvidos coordenadores, gerentes e diretores de comunicação e marketing de organizações dos mais diversos segmentos. Uma das percepções é que a eficácia da IA na comunicação será ditada pelo potencial do profissional que manipula a ferramenta. Ou seja, a capacidade técnica e o senso crítico humano são aliadas imprescindíveis para uma boa análise dos dados e das informações geradas pela IA.

DANOS COLATERAIS

Além disso, foi percebido o aumento significativo no valor destinado para tecnologia dentro da área de comunicação das empresas, nos últimos anos, especialmente depois do "boom" das redes sociais. Porém, junto com o entusiasmo pelo potencial da IA, surgem preocupações. Os gestores expressaram temores sobre a perda de criatividade, padronização das entregas, e até mesmo a disseminação de Fake News. A necessidade de integração entre diferentes softwares de IA também foi destacada, visando a eficiência e precisão

na comunicação.

MINERION

A Minerion apresenta sua nova marca ao mercado, desenvolvida pela parceira das agências Tom e Greco Design. A campanha da empresa do setor de desenvolvimento de sistemas de gestão para a indústria da mineração apresenta o conceito "A Delphi agora é Minerion. Uma nova identidade com a mesma visão e os valores de sempre: inovação, credibilidade e eficiência". A Tom desenvolveu estratégia de marca, estratégia digital e toda a comunicação, enquanto a Grego trabalhou

o design da nova marca.

PROMOÇÃO MILIONÁRIA

Para comemorar seus 80 anos, a Sadia faz a maior promoção de sua história: R$ 10,2 milhões em prêmios. A marca anuncia que serão 19.900 prêmios instantâneos de R$ 80, e mais 80 prêmios diários de R$ 8 mil, além de prêmio final de R$ 8 milhões somente para um ganhador. Nada mal, não acham!?

DINÂMICA

Para participar da promoção, idealizada em parceria com a agência Mkt House, é preciso comprar qualquer produto da marca, escanear o QR Code da embalagem ou acessar o site da promoção, ou o chatbot Sadi.a via WhatsApp e fazer o cadastro pessoal e do cupom fiscal.

PARABÉNS E LANÇAMENTOS

A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) reuniu dezenas de líderes e executivos do mercado para comemoração seus 65 anos de atuação. O evento, em São Paulo, foi marcado pela posse da nova gestão de 2024/2026, o lançamento do livro "Marketing & comunicação para inspirar e transformar"

e a apresentação da nova campanha

institucional da associação.