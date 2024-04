A marca Carol Bassi, fundada por Anna Carolina Bassi e Caio Campos, completa uma década de sucesso e brinda a data com a coleção Ícones, que apresentará mensalmente a releitura de uma das peças mais icônicas e tem como estrela a modelo Isabella Fiorentino. O projeto começou em março – mês de sua inauguração em 2014 – e finalizará com chave de ouro em dezembro, totalizando 10 peças. Em uma homenagem às mulheres que fazem parte do time CB, todas as releituras serão batizadas com seus respectivos nomes, proporcionando às clientes a oportunidade de apreciar e conhecer toda a história da marca ao longo da última década.

A primeira peça ícone, lançada em março foi uma calça nesga jeans e a de abril, que acaba de ser divulgada, é uma casaquete. Mas não para por aí, em março lançaram a coleção outono e a dupla Carol e Caio rodaram as seis lojas que têm pelo país comemorando o aniversário, com direito a coquetel e bolo de parabéns para as clientes. E lançaram, na última terça-feira, a coleção inverno.



“Não tenho palavras para mensurar a minha felicidade em comemorar 10 anos de Carol Bassi, ainda mais homenageando as peças que marcaram a nossa história e as mulheres ímpares que sempre estiveram ao nosso lado. É incrível pensar que eu comecei lançando algumas peças nos fundos da Guaraná Brasil e hoje realizo diversas coleções e collabs ao lado de profissionais que admiro. Devo muito do sucesso da CB à minha família, equipe e clientes que vibram a cada conquista”, comenta Anna Carolina.

Com um total de 10 modelos que serão apresentadas ao longo do ano, a coleção Ícones se inicia com a releitura da clássica Calça Nesga Jeans, um sucesso da CB, e seguirá mensalmente com diversos itens como camisa, top, casaquetes, parka, regata, camiseta, cintos, smoking, saia, calça, vestido e claro, o bom e icônico casaco de lã da grife. As peças seguirão uma paleta de cores que conversam entre si, com tons de preto, off white, azul-marinho, verde militar, rosa seco, azul petróleo e verde matcha.

Todas as roupas contarão com a essência Carol Bassi, marcada por uma moda clássica, versátil e de alta qualidade. Afinal, Anna Carolina é norteada por um DNA atemporal e sofisticado, sempre imprimindo seu olhar perfeccionista em todas as suas criações, com peças conectadas por um mix n’match sinérgico e repletas de referências do universo da arte, da cultura e da moda.



A marca é referência em criar uma moda cool, com peças de qualidade premium, sofisticada combinada ao mood clássico. A empresária junto com a equipe de estilo, leva seu olhar perfeccionista, cuidando de cada detalhe das criações, desde o croqui até a concepção. As coleções são versáteis e têm como conceito apresentar um closet cápsula, em que cada peça conversa entre si, permitindo um mix n'match sinérgico.

Outono-inverno

A coleção outono inverno 2024 é uma viagem aos anos 60, em uma homenagem à renomada boutique Biba, icônica multimarcas londrina percursora da contracultura e da excentricidade da época. Sempre mantendo a essência timeless e elegante da CB.



“A década de 60 é uma fonte inesgotável de inspirações, principalmente em Londres, onde a moda ganhou ainda mais vivacidade e personalidade. A Boutique Biba é uma referência no universo fashion e até hoje é fonte de mil e uma inspiração. Trouxemos sua essência cool e descontraída, alinhada com uma moda clássica e atemporal que sempre priorizamos em nossas coleções. Com esta coleção espero transportar as clientes para as ruas londrinas daquela época, onde todos respiravam moda, arte e música”, comenta Anna Carolina Bassi.



O outono foi lançado no início de março, e semana passada a grife colocou nas lojas o primeiro drop do inverno. O mood sixties ganha força na paleta da coleção, que apresenta tons de Off White, Black, Areia, Camel, Goiaba, Onça, Navy, Jeans Black, escuro e médio, Amazonia, Mescla, Gold, Chocolate, Fendi, Dark Blue, Chumbo, Ice Blue, Rosa Seco e Marfim. Em uma mistura perfeita, todas as cores conversam entre si e garantem versatilidade para a época mais fria do ano. A riqueza é evidenciada pelos tecidos cuidadosamente escolhidos como renda, crepe, couro, malha metalizada, tule, linho, chiffon, tweed, viscose, sarja e risca de giz, jacquard, veludo, lã fria, plush, tricoline, seda, camurça, além dos clássicos jeans e tricô – dois must haves de todas as coleções.



As coleções contam com 130 peças, em uma variedade de regatas, calças, blazers, blusas, túnicas, bodies, saias, vestidos, casacos, salopetes, bermudas, casaquetes, camisas, coletes, top, macacões, t-shirts, hotpants, trench coats, jaquetas e cintos. além do renomado jeans e alfaiataria CB.

História

A empresária iniciou sua trajetória na Guaraná Brasil – rede de moda feminina fundada por seus pais –, onde acompanhou os negócios de perto e tomou coragem para empreender no mesmo mercado. Com apoio de seu marido, Caio Campos, Carol lançou sua primeira coleção há 10 anos em um pequeno corner no fundo da loja de sua família, que aos poucos, gerou curiosidade entre as mulheres, que chegavam em busca dos famosos casaquetes e jeans da grife.



Com 10 anos de história, a Carol Bassi contempla uma trajetória de sucesso e resultados surpreendentes. De quatro araras a seis lojas ao redor do Brasil – que logo se tornarão sete, com uma que será inaugurada em Goiânia –, Carol ainda tem muitos planos pela frente e afirma que esta é só a primeira década de muitas que virão.