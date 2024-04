No caminho inverso dos antigos colonizadores portugueses, a agência Brasil84 foi buscar ouro em Portugal. Com uma campanha criada para a Prefeitura de Pirapora, cidade da região Norte de Minas, a Brasil84 teve seu talento reconhecido no Festival Internacional de Criatividade ao conquistar o Prêmio Losófónos da Criatividade 2023/2024, na categoria Design/Branding. A medalha de ouro foi confirmada essa semana, no Festival de Criatividade, em Lisboa.



O Prêmio Lusófonos da Criatividade compõe o Festival Internacional de Criatividade, sediado em Portugal. O evento é o único mundialmente dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa.



Para conquistar o ouro, a agência mineira desenvolveu a campanha "Pirado por Pirapora" para a Prefeitura de Pirapora. Os criativos da agência, Caesar Turbuck e Márcio Almeida, destacam que Pirapora, por ser uma cidade singular em Minas Gerais, precisava de símbolos que fossem muito além da atual gestão. Assim, eles trabalharam valores como orgulho e identidade cidadã como conceitos primordiais. E o resultado se revelou em uma identidade visual que transcende as fronteiras temporais, tornando-se fonte perene para a cidade mineira.



"O objetivo primordial foi criar um símbolo que transcendesse as fronteiras temporais, não se tornando apenas algo para a gestão atual, mas, sim, uma fonte perene de orgulho e identidade para todos os seus cidadãos", afirma Turbuck.



Para chegar ao resultado premiado, além de muita criatividade, a agência investiu grande esforço. A campanha "Pirado por Pirapora" foi concebida após profunda imersão na cultura, história e diversidade que caracterizam a cidade, como explica o criativo Márcio Almeida: "Cada elemento visual, desde as cores escolhidas até os ícones representativos foram cuidadosamente selecionados para refletir os valores e a essência de Pirapora. Acreditamos que ao mantermos essa conexão sólida com a identidade local, nossa marca se torna mais do que apenas um símbolo visual, mas uma expressão autêntica do espírito da comunidade".



.Já Caesar Turbuck entende que a campanha não se restringe aos limites de Pirapora, um município que por si só carrega sua rica história. "Este projeto presta um tributo à região Norte de Minas. Não é apenas uma expressão de criatividade, mas um tributo à riqueza e à beleza da cultura local do Norte de Minas".

Para os publicitários da BR84, a premiação, que realizou sua nona edição, tem cumprido sua missão de enaltecer o melhor trabalho realizados por agências, profissionais, estúdios e produtores em todos os países que comungam a nossa língua. "E tem sido um pilar importante no mercado, promovendo aproximação entre esses mercados, reunindo em Lisboa, sempre que possível, os maiores nomes mundiais da indústria da comunicação", completa Turbuck.

Briefing

ENCONTRO DELAS

As inscrições para a 25ª edição do Encontro Delas Caixa, nos dias 4 e 5 de maio, na Lagoa Seca/Belvedere, já estão abertas. Este ano, além das corridas de 5 e 10 Km haverá também uma caminhada de 2 km. A idade mínima é de 14 anos, sendo que menores de 18 anos, para retirada do kit, deverão entregar, obrigatoriamente, autorização escrita e assinada (com firma reconhecida) por seu responsável. A assinatura poderá ser reconhecida na Secretaria da Prova, caso o responsável compareça no momento da retirada do kit e apresente seu documento de identidade.

IDOSO

Atletas acima de 60 anos terá desconto de 50% e deverá retirar o kit pessoalmente, apresentando sua identidade. Os idosos deverão fazer contato pelo e-mail idoso@tbhesportes.com.br. Os atletas com idade igual ou acima de 60 anos, que optarem pelo desconto de 50%, terão direito apenas ao número de peito e medalha do evento. Inscrições e mais informações: https://www.encontrodelas.com.br/

MÃO NA MASSA

O SBT/Alterosa e a Warner Bros. Discovery irão produzir, em conjunto, a 10ª temporada do reality show Bake Off Brasil - Mão na Massa. A edição especial em celebração aos dez anos do reality irá ao ar em agosto, com novo elenco. Para comandar a competição entre confeiteiros, a atriz Fabiana Karla foi a escolhida. Os novos jurados serão a chef confeiteira Carole Crema e o chef Andre Mifano. A primeira janela de exibição será na plataforma de streaming Max. Na sequência, os episódios serão exibidos no SBT/Alterosa e no Discovery Home & Health.

FUNDAÇÃO VALE

Quem também está expandindo é a Fundação Vale. Com projetos para apoiar melhoria da educação, saúde e assistência social, através do Programa Educação e Saúde os municípios de Catas Altas, Rio Piracicaba e Santa Bárbara, na região Central do estado, são favorecidos. Mais de 2,5 mil estudantes e mais de 55 mil usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e SUAS (Sistema Único de Assistência Social) serão beneficiados.

SEM LIMITES

A organização médico-humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) lançou a campanha Ame Sem Limites, Cuide Sem Fronteiras com a música Cuide Bem do Seu Amor, dos Paralamas do Sucesso. O filme, criado e desenvolvido pela agência Repense, foi exibido pela primeira vez durante o show dos Paralamas, em São Paulo, e a campanha contará com outras ações. É a primeira vez que um hit nacional faz parte de uma campanha de MSF, que já veiculou outros filmes bastante conhecidos pelo público com as canções Everybody Hurts (Hold on), da banda norte-americana R.E.M, e Fix You, dos britânicos do Coldplay.

SOLUTION

O novo empreendimento de alto luxo da Patrimar, o edifício José Torres Franco tem sua comunicação sob responsabilidade da Agência Solution. A conceituada agência cuida desde a criação de marca, passando pelo conceito de comunicação, programação visual, inclusive do estande de vendas, ao planejamento de mídia. Em localização estratégica, ao lado do Minas Tênis Clube, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, o edifício prima pela arquitetura original, lazer completo e paisagismo.

COMUNICAÇÃO 360º

Fernando Campos, diretor da Solution, destaca que "nossa agência conta com uma expertise adquirida atendendo a grandes players do mercado nacional, em diversos setores, oferecendo soluções 360º em comunicação, que garantem uma abordagem completa e integrada".

BOTI CLIO

O Boticário foi premiado no Clio Awards, evento global que reconhece a excelência criativa em publicidade, design e comunicação. A marca foi prata na categoria "Use of Technology", dentro de áudio. O case Unsilenced Server faz parte da plataforma Heroínas do Game - um ecossistema de ações fomentado desde o início de 2022 para impulsionar o protagonismo feminino no cenário dos games, contando com patrocínio de equipes femininas, eventos, apoio a campeonatos e participação de influenciadoras, pro players, streamers e casters do cenário gamer".