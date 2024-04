Em campo, o resultado não foi que a torcida corinthiana esperava. Mas na briga pela audiência fora das quatro linhas, o empate do Timão paulista com o Racing, no Uruguai, foi um massacre do SBT/Alterosa na concorrência logo na primeira rodada da Copa Sul-Americana. A transmissão do jogo em TV aberta fez a emissora alcançar seu melhor índice de audiência em 2024, atingindo crescimento de 150%, segundo dados da Kantar Ibope Media. No horário do jogo, das 21h30 às 23h24, a emissora marcou 9,5 pontos de média, 16,1% de share e 11 pontos de pico. Índice 2,4 vezes superior ao registrado pela emissora terceira colocada, que na mesma faixa de exibição ficou com 3,9 pontos de média com duas novelas e uma sessão de filmes.



Levando-se em consideração a média da mesma faixa horária nas quatro terças-feiras anteriores, quando ficou com 3,8 pontos, a Sula elevou a audiência da emissora em 150%. Apenas durante a exibição do jogo, que contou com a narração de Cleber Machado, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de André Galvão, direto do Estádio Centenário, em Montevidéu, o SBT alcançou 3,7 milhões de indivíduos no Estado de São Paulo.



A emissora, como esperado, priorizou o Corinthians em suas escolhas das transmissões da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time alvinegro vai jogar com exibição da emissora de Silvio Santos em três das seis rodadas da competição. Como o SBT não poderia escolher todos os jogos do Corinthians e tinha a obrigação de alternar os clubes rodada a rodada, outros três times brasileiros foram selecionados pelo canal para transmissões em TV aberta: Athletico Paranaense, Cruzeiro e Internacional, respectivamente.



Assim, além da estreia, o Corinthians terá transmissão do SBT nas rodadas 3 e 5. O Athletico foi o escolhido para a segunda rodada, contra o Rayo Zuliano-VEN. O Cruzeiro será a aposta da emissora na quarta rodada, diante do Alianza FC-COL, enquanto o Internacional fecha a fase de grupos contra o Belgrano-ARG. A Sul-Americana tem contrato de TV aberta diferente daquele existente na Libertadores. Enquanto a TV Globo tem dois jogos por rodada para dividir o país, na Sula o SBT só tem direito a uma partida que deve ser exibida em rede nacional.



PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS: 09/04, terça-feira, 21h30, Athletico Paranaense x Rayo Zuliano-VEM; 23/04, terça-feira, 21h30, Argentinos Juniors-ARG x Corinthians; 07/05, , terça-feira, 21h30, Alianza FC-COL x Cruzeiro; 14/05 , terça-feira, 21h30, Corinthians x Argentinos Juniors-ARG; 28/05, terça-feira, 21h30, Internacional x Belgrano-ARG.



RECONHECIMENTO

Pela sexta vez o SBT marcou presença em uma das mais importantes premiações da América Latina destinado às empresas e profissionais do ano atuantes no Estado de SP: o "Top Of Quality Brazil/Edição Nacional 2024". Consagrado por sua excelência nos meios empresariais e com objetivo de qualificar, destacar e levar ao conhecimento público a história de empresas em diversos segmentos que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico global, o prêmio é patenteado pelo I.N.P.I.

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial), com atuação internacional, mais precisamente na Europa e no continente Africano. A emissora foi selecionada pelo critério credibilidade e qualidade em serviços e produtos oferecidos no meio empresarial, com índice satisfatório em pesquisa de opinião pública. A solenidade ocorreu de forma presencial e via remota em âmbito nacional no Radisson Oscar Freire, em São Paulo. Na ocasião estiveram presentes líderes de diversas organizações e setores.



Para a seleção na pesquisa de opinião pública, anualmente a C.N.E.P. envia um formulário de votação via e-mail a um seleto banco de dados composto por empresas privadas e estatais, formadores de opinião, imprensa, órgãos governamentais, entidades, instituições e sindicatos de classe dos países pesquisados. Todos são convidados a indicar clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e outros que considerem atuando dentro dos critérios apresentados. Além da pesquisa direcionada, há também a votação online disponível no site e nas redes sociais, como Instagram e Facebook, do Prêmio.



Hoje, o SBT cobre mais de 187 milhões de telespectadores* e 66,7 milhões de lares. Atualmente conta com 118 emissoras em todo país, 24 horas de programação diversificada com participação de 9,2% na Grande São Paulo e 8,1% nas Regiões Metropolitanas.

Briefing

LÁ VEM HISTÓRIa

O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos do grupo MRV&CO, lança a quarta temporada do podcast "Lá Vem História". Serão nove novos episódios de contação de histórias voltados para o público infantil.De abril a dezembro, uma nova história será apresentada ao público mensalmente.

CONHECIMENTO

O "Lá Vem História" apresenta histórias escolhidas e contadas por voluntários do Instituto MRV. Eles são treinados por Rúbia Mesquita, pedagoga e contadora de histórias profissional. Cada narração dura de 5 a 10 minutos com edição que cativa e estimula a imaginação e escuta do público infantil, transmitindo conhecimento de forma lúdica. As primeiras temporadas somam 16 episódios, com média de 161 reproduções e 1.462 impressões por mês.

AUTO SHOPPING

Em comemoração aos seus 30 anos, o Portal Auto Shopping inicia programação especial. Pioneiro na implantação do conceito de auto shopping na América Latina, o empreendimento lança nova marca comemorativa às três décadas como referência no mercado de seminovos e usados na capital.

POSICIONAMENTO

A campanha reforça no novo posicionamento, ainda mais humanizado, inspirado na realização pessoal de cada compra. Até o fim do ano, uma série de ações promocionais e de experiência, lideradas pela agência Atake, projetarão a marca nos ambientes on, off-line, out of home e, também, no ponto de venda.

ABRACOPEL

O jornalismo mineiro marcou presença no Prêmio Abracopel. Os dois principais prêmios foram conquistados pelo assessor de imprensa da Cemig, Henrique Frederico, e pelos jornalistas Júlio Vieira e Helen Araújo, da Rádio Itatiaia. Com o conteúdo "Cemig faz Raio-X dos acidentes de origem elétrica no Brasil e dá dicas de como evitá-los", Henrique foi o primeiro assessor a receber o IV Prêmio Especial Anuário Estatístico.

ESPECIAL QUALIFIO

Júlio Vieira e Helen Araújo receberam o 1º Prêmio Especial Qualifio, categoria inédita do Prêmio Abracopel. A reportagem vencedora alertou sobre o aumento de mortes em incêndios por sobrecarga elétrica. Eles também receberam menções honrosas nas categorias Assessoria de Imprensa e Mídia Eletrônica Digital Rádio. André Mafra, do canal do Youtube, Engehall Elétrica, venceu na categoria Mídia Eletrônica Vídeo; e Hélio Domingos Carvalho na categoria Artigo Técnico.