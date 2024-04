Em uma imersão profunda sobre como conseguir o amadurecimento na fé, a partir da carta de Paulo aos Efésios, o pastor e teólogo Eugene H. Peterson desvenda alguns significados e desafios para tal propósito no livro Pratique a ressurreição: Uma conversa sobre amadurecer em Cristo, publicado no Brasil pela Editora Mundo Cristão. O autor se destacou internacionalmente com sua conhecida e muito bem-aceita interpretação da Bíblia, A Mensagem, que foi elogiada por figuras como Bono Vox e Barack Obama.

Nesta publicação inédita em português, Peterson entrelaça reflexões fundamentadas nas Escrituras com histórias, metáfora da ressurreição e direção espiritual. Oferecendo um guia para os que buscam reavivar o chamado à formação cristã e os desafia a pensarem na própria maturidade espiritual.



Dividido em quatro partes (Éfeso e os efésios, A bênção de Deus, A criação da Igreja e A congregação em ação) e com um conteúdo extra que indica obras para repensar sobre a temática, este livro destaca o argumento de Eugene H. Peterson, que enxerga o renascimento não somente como um evento único e histórico, mas sim algo contínuo na vida cristã.



A prática da ressurreição não é um ataque contra o mundo da morte; é um abraço dado, sem violência, à vida no país da morte. É um convite aberto a viver a eternidade no tempo. Como um chamado para o desenvolvimento de homens e mulheres maduros na fé, o autor convida o leitor à transformação pessoal e comunitária. O teólogo reforça, ainda, a importância de viver conforme a realidade do renascimento de Cristo no dia a dia, em vez de ser consumido pelas preocupações e distrações da vida cotidiana. A prática constante da presença de Deus é o principal ensinamento do renomado pastor neste lançamento.

