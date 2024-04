A Osklen sempre foi uma marca que se diferencia em seus lançamentos. O conceito de suas coleções são poéticos, profundos, e as campanhas de lançamento apresentam fotos tão conceituais que são verdadeiras obras de arte. Os cliques não mostram a roupa, mas referências à inspiração, cores e estampas. Isso não é por acaso, vem de toda uma filosofia do fundador da marca, Oskar Metsavaht. A prova disso é o significado de seu nome: guardião da floresta.



Várias temporadas pedimos fotos da coleção, mas a equipe guarda a sete chaves, e por isso, raramente conseguimos veicular uma matéria mostrando as novidades da estação. Com o inverno de 2024 a poesia é a mesma, mas as imagens mudaram e os leitores poderão ver uma prévia da coleção que chega nas lojas.



“A leitura e interpretação que a Osklen faz em suas coleções, as tornam poéticas e únicas por serem pensadas em conexões profundas. Elementos como plantas, árvores e terra trazem inspiração, sensibilidade e ensinamento para um mergulho interno em nossas próprias emoções – a relação entre o homem e a floresta”, diz o fundador e diretor de criação da marca.



“Into The Forests – Inverno 24, traz a exuberância da natureza de uma forma sensorial com as florestas, através de experiências que envolvem rituais, celebrações, equilíbrio, ciclos e ecossistemas. Estampas e padronagens atemporais fazem referência a um padrão tradicional de tapeçarias, repetição de um bloco de elementos que conta uma história utilizando desenhos cheios de detalhes, pensados exclusivamente para essa coleção”, explica..



A inspiração para a cartela de cores nasceu dos quatro elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. São cores quentes, off-white e fechadas. No que se refere às texturas, tecidos leves e transparentes trazem o toque e a leveza do ar. A intensidade do fogo nas lãs. Veludos e algodão, assim como o linho, a juta e o cânhamo representam a terra. E a fluidez da seda e das malhas, a água.



“Como diretor-criativo da Osklen, tento expressar a minha experiência com os povos da floresta somado ao meu olhar criativo com design e empreendedorismo para que toda essa potência junto à minha equipe seja a protagonista da mudança, neste novo olhar para a Amazônia. Essa coleção é muito importante para celebrar isso!”, diz Oskar Metsavaht.



A coleção apresenta uma variedade de opções de peças double face e algumas com golas ou mangas destacáveis para montar uma mala de viagem, com poucas peças, mas muitas opções de looks. As coleções são sempre agenero, pensadas para uso unissex, o que aumenta as possibilidades de uso.



São casacos double face, o tênis Pirarucu AG Sneaker com nova assinatura na palmilha e cor em edição limitada. Assim como peças em veludo cotelê, macacão de manga longa, maxi blusa com gola, podendo ser usada junta ou separada. A linha superlight traz o neoprene com a tecnologia Iron Free em novas opções de cores e modelos e algumas peças femininas contam com a parceria com cristais Swarovski® seguindo rigorosas normas éticas e ambientais. Já os acessórios, contam com novos modelos, cores e muita versatilidade em seu portfólio.



O Inverno 24, também conta com a proposta das e-fabrics, peças que utilizam em seu processo materiais através de reciclagem orgânica, natural ou artesanal, sendo desenvolvidas por comunidades, famílias de agricultores e ribeirinhas.



Um pouco de história

Fundada em 1989 por Oskar Metsavaht, Osklen é a expressão de um lifestyle definido pelo equilíbrio da vida urbana integrada à natureza, em que o orgânico e o tecnológico, o local e o global, o luxo e a simplicidade são conceitos complementares. Desde sua criação, a marca se compromete com atitudes sociais e ambientais, em parceria com o Instituto-E, em prol do desenvolvimento humano sustentável, o que faz dela referência no Brasil e no exterior por seu estilo autoral, sua inovação em design sustentável e pelo uso de matérias-primas desenvolvidas com base em critérios sociais, ambientais e econômicos, os e-fabrics.