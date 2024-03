Sandro Ivanowski comanda a atração com notícias e tudo que acontece no agronegócio

SBT/Alterosa apresenta hoje mais uma atração para seu público. Recentemente, a emissora realizou o "Coletiva Day" para divulgar um pacotaço de novidades em sua grade de programação. O SBT "desengravatou" o telejornal com o novo SBT Brasil, assumiu as manhãs com o "Chega Mais", bagunçou as noites de sextas-feiras com o animadíssimo "É Tudo Nosso", trouxe o picadeiro de volta para TV com o "Circo do Tiru" e inovou mais uma vez na forma de levar informação e prestar serviços para sua audiência com o "Tá na Hora".

Mas faltava alguma coisa, apesar dos novos programas provocarem reações imediatas com ótima aprovação do público e aceitação no mercado publicitário. Faltava exatamente o "SBT Agro", um programa para levar ao público o que de mais relevante há no agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes para o país. Considerado a "locomotiva" da economia nacional, o agronegócio faz parte do dia a dia do brasileiro. Nas feiras, nos sacolões, nas grandes redes de supermercados ou nos pequenos grupos de produtores familiares, enfim, tudo está ligado ao universo agro, o que torna o tema de grande apelo para os telespectadores do SBT.

O comando do programa é de Sandro Ivanowski, jornalista com quase 30 anos de experiência. Ele foi o criador do "Caminhos do Campo", versão regional do Globo Rural produzida pela RPC, e apresentou o programa desde a estreia em 2006, até 2018, quando se transferiu para outra emissora. Sandro também produzia e apresentava o programa Negócios da Terra, que faz parte da programação da Rede Massa no Paraná e que é voltado para as notícias do agronegócio no estado. Antes mesmo da estreia de hoje, a partir de 7h30, o jornalista falou de sua empolgação de levar ao ar informações do agronegócio brasileiro em uma emissora potente, tornando-se um elo com quem é do campo e quem vive na cidade: "este é um novo projeto, maior e com mais responsabilidade. Quem aprende a plantar, jamais desaprende a colher".

O SBT Agro apresenta as principais notícias do tema e faz um resumo sobre a produção e a situação dos mercados agropecuários, além apresentar as tecnologias com potencial para revolucionar o setor. Também dará orientações práticas ao telespectador, respondendo suas dúvidas e trazendo dicas úteis para quem produz, seja no campo ou na cidade. Além de tudo isso, a atração vai apresentar as boas histórias e causos do campo, e vai trazer ainda deliciosas receitas preparadas com ingredientes frescos e naturais.

Entre os quadros do matinal estão o "Agenda de Eventos" com os principais acontecimentos da semana, como feiras, exposições e congressos. No "SBT Agro Responde", especialistas tiram dúvidas enviadas pelos telespectadores. Já o "Trilhando o Brasil" apresenta destinos turísticos relacionados ao agronegócio e à natureza, como fazendas históricas, vinícolas, roteiros de turismo rural e ecológico.

O quadro "Sabor e Aroma" destaca receitas tradicionais e pratos típicos da culinária rural brasileira, e mostra como ingredientes locais e sazonais são utilizados na gastronomia do campo. Tem ainda o "Do Campo à Mesa", que visa explorar o processo que os alimentos percorrem, desde a produção no campo até chegarem à mesa dos consumidores.



EXECUTIVOS

Em 2024, o SBT marcará presença em grandes eventos que reúnem líderes de diversos setores. O objetivo é discutir as últimas tendências e tecnologias emergentes. Já está confirmada presença do time do SBT no South Summit Brazil 2024, Web Summit Rio 2024 e Trends Conference. O primeiro evento ocorreu de 20 a 23 de março, quando Roberto Grosman, Chief Transformation Officer, marcou presença no South Summit Brazil 2024, no painel "The Future of Communication". Ele falou sobre inovação no segmento do entretenimento, além das novas maneiras para se conectar com o público e expandir sua marca. A partir de abril, o grupo segue uma agenda movimentada, que reforça o compromisso do SBT com a inovação e o papel da empresa na indústria de comunicação.

Briefing

LÍDER EM REPUTAÇÃO

Receber qualquer premiação no mundo coorporativo é sempre UM momento especial. Mas algumas delas enchem de orgulho aqueles que dão alma às empresas. É o caso da Gerdau, que acaba de atingir o topo como única produtora de aço entre as 100 companhias mais admiradas do Ranking da Merco.

SALTO

A produtora de aço, que é a empresa industrial B2B de melhor reputação no Brasil, subiu dez posições em relação ao ano passado, alcançando o 24º lugar geral entre as 100 organizações brasileiras avaliadas na 10ª edição do Ranking Merco 2023 e a primeira na categoria "Mineração, Siderurgia e Metalurgia".

COMPROMISSO

Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da empresa, destaca que "este reconhecimento reflete o nosso compromisso com um diálogo contínuo e transparente com todos os nossos públicos e o fortalecimento da conexão da marca Gerdau com a sociedade em geral".

'ST. PATRICK´S DAy

Uma boa opção para o domingão em família é segundo dia do festival gastronômico Aprecie, no ItaúPower Shopping. Com a temática "St. Patrick's Day", o festival foi aberto ontem com muita música, comidas e bebidas típicas, oferece mais atrações

a partir das 12h às 21h de hoje.

SHOWS

O principal feriado da Irlanda em homenagem ao seu padroeiro, São Patrício, inclui uma animada festa em cidades como Dublin, Cork, Limerick e Galway. A celebração se expandiu pelo mundo e chegou em Contagem em 2017. As atrações musicais de hoje são: Bon Jovi Cover BH (Bon Jovi), Mamonas Replay (Mamonas Assassinas), Mago Zen (Classic Rock e Música Irlandesa) e Banda Urbana 2 (Legião Urbana).

Os ingressos disponíveis no site da Sympla e

no ItaúPower Shopping.

IMPACTO DAS FAKES

A Weach Group, adtech de performance e publicidade programática, em parceria com a Hibou, empresa de pesquisa e insights, revelam dados inéditos sobre o impacto das fake news na percepção dos brasileiros sobre marcas anunciantes em canais de notícias. A pesquisa ouviu 2.400 brasileiros (março de 2024) e mostra que 9 em cada 10 pessoas já se depararam com fake news enquanto liam notícias, e 33% deixam de seguir uma marca após ver seus anúncios dentro de notícias enganosas.

CONIVÊNCIA

Outros 69% dos consumidores se sentem impactados negativamente por marcas associadas a fake news, enquanto 68% acreditam que essas marcas são coniventes com a mentira, caso estejam anunciando ali.