Com uma coleção cuidadosamente pensada para trazer sofisticação e elegância à mulher moderna, Ana Paula Batista Pereira, fundadora da Strass, criou, junto com sua equipe de estilo, a coleção outono-inverno 2024, intitulada “Contemporânea”, que será lançada em duas partes, cada uma delas dividida em drops.

“Nós somos feitos de histórias, de entrelinhas e momentos que, quando capturados pelos olhos, são capazes de gerar emoção”, diz. “Somos história porque conseguimos na atemporalidade viver o momento presente.”

Foi da fusão do clássico com o moderno que nasceu a “Contemporânea”. Uma coleção que traz como base principal a neutralidade das cores e a alfaiataria inconfundível da Strass em um contraponto de shapes femininos e ultramodernos.

A inspiração nos anos 1980 marca a coleção. De lá veio o propósito de transmitir poder, versatilidade, sofisticação, elegância e feminilidade. De lá vieram os ombros largos, as calças baggy e as cores neutras. A alfaiataria com forte referência à modelagem masculina, blazeres, calças de cinturas nais altas, ombreiras e shapes oversize.

Os destaques ficam na delicadeza dos detalhes com os vivos, bordados, aplicações, flores e entremeios.

As padronagens também remetem à década da inspiração: o xadrez e a elegante risca de giz. A estampa maxi floral com fundo escuro, ideal para o inverno, chega imponente, arrematando uma coleção que, mesmo sendo pensada em famílias, apresenta peças que se complementam, criando produções para vestir a mulher em qualquer tempo. A transparência chega em modelos em tule liso e estampado.

Os tecidos escolhidos foram pensados de forma especial para o período de transição das estações, apresentando conforto, leveza e a estrutura necessária para o caimento perfeito. Entre eles, estão o tweed, a laise, veludo, feltro, puffer, visco trench, tule, tricoline cetim, seda e o metalassê, ideais para aquecer neste inverno, que promete bater recorde de baixas temperaturas.

Na cartela de cores: cinza sander, mocaccino, areia, viva magenta, blue navy, peel, darkness, twilight blue, cramberry, chumbo e verde hills.