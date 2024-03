A sombra das célebres muralhas do Kremlin, a Semana de Moda de Moscou aconteceu entre os dias 1º e 8 deste mês de março, que fez da capital russa um farol para os designers e estrelas mundiais. Entre os desfiles de destaque esteve o da estilista brasileira Marina Dalgalarrondo e sua marca ÃO. A brilhante participação foi facilitada por uma parceria com a Brazil Immersive Fashion Week.

A atriz italiana Ornella Muti e sua filha multitalentosa, Naike Rivelli, estavam entre as celebridades que avaliaram a moda em exibição, assim como a atriz turca Gizem Karaca (Safir) e a chinesa Lily Ji (Pacific Rim: Uprising), trazendo o poder das estrelas de seus respetivos cantos do globo.

O evento deste ano ficou marcado pela participação sem precedentes de estilistas de 47 regiões russas, uma vitrine que reflete uma diversidade incomparável no cenário da moda do país. Essa mistura única de criatividade regional não só atraiu designers de moda do exterior, mas sempre atraiu celebridades famosas para Moscou. Outro destaque foram os designers latino-americanos, enquanto promovia a diversidade e a inclusão na indústria da moda.



Gapanovich

Alexandra Gapanovich, oriunda dos climas frios de Murmansk, no norte da Rússia, apresentou uma coleção rica em motivos do norte do país. A inspiração desta temporada – composições secretas de infância – ficou evidente nas ofertas cheias de nostalgia. Vestidos de mangas inchadas, saias curtas de babados, gorros e estampas florais transportaram os participantes de volta no tempo.



Irina Gerda

A designer moscovita Irina Gerda revelou uma nova coleção que abraça designs florais em cores e estampas. A passarela floresceu com vestidos conscientes do corpo e macacões de estilo vintage, enquanto a transparência e a malha provocavam o tecido da modernidade. Acentuados com miçangas, bordados e sacos de seda upcycled, os conjuntos de Gerda defendiam a herança artesanal.

Maison ESVE

Aspirando inaugurar um novo ícone em grande estilo, a Maison Esve apresentou Naike Rivelli, apoiada por sua mãe, Ornella Muti, em um show que ressoou com o glamour dos anos 80. Metais, tecidos inspirados em pele de gato e silhuetas culminaram em sofisticados trajes pretos e vestidos bordados adornados com hibiscos. Os acessórios da coleção – uma narrativa de franjas frisadas e gargantilhas de flores – complementavam a bravura na passarela.



Yana Besfamilnaya

Da cidade industrial russa de Perm, os designs de Yana Besfamilnaya espelharam a paisagem urbana em constante mudança, através de camadas ecléticas e silhuetas dinâmicas. Sua montagem de conjuntos transparentes, saias metálicas e minissaias variegadas, justapostas com couro, malhas e anoraks, impressionou com modernidade, finalizada com um toque utilitário de cordas e pinos de segurança



ZA_ZA

Alexandra Koryakina-Nikolaeva, de São Petersburgo, através de ZA_ZA, narrou a evolução da individualidade em meio às influências sociais. Sua coleção habilmente equilibrou florais românticos com couro patente liso. Vestidos liberados em tons suaves foram animados por volumosos acessórios florais, sinalizando o retorno da primavera. O vestuário exterior texturizado com mangas acentuadas anunciava uma nova definição de forma e textura.



ÃO

Do Brasil, a marca vanguardista ÃO cativou o público com sua visão revolucionária da moda feminina, empregando tecidos de ponta, formas não convencionais e drapeados intrincados. O conjunto brasileiro foi amplamente aclamado, destacando o apelo internacional diversificado do evento.



Irmasari Joedawinata



A MFW foi lançada com uma impressionante exibição de elegância, enquanto Lena Karnauhova apresentou uma coleção assimétrica, casando o chique funcional com a inspiração tirada do fluxo de climas sazonais. Ecoando essa perspectiva global, a marca indonésia Irmasari Joedawinata apresentou uma linha inspirada na beleza enigmática do oceano, alinhando-se perfeitamente com o crescente movimento de moda modesto abraçado pela Rússia.