Criada pela designer brasileira Paula Hermanny com foco em atender o mercado norte-americano, a ViX Swimwear lançou sua coleção outono inverno 2024, chamada Daydreamer, com peças que vão muito além do beachwear. O conceito da coleção é abraçar a naturalidade e a beleza de ser quem se é e estar confortável na própria pele.

O encontro entre passado e presente, pertencimento e acaso, memórias afetivas: criar, viver, preservar e reconectar. A coleção da ViX para a temporada mais fria do ano busca inspiração no acolhimento e na delicadeza em se sentir em casa por onde quer que você esteja. “O coração, sempre aberto. Lembranças, sonhos, destinos e tesouros a serem guardados. A vida é uma coleção de momentos”, diz a empresária e estilista.

A coleção explora uma paleta de cores atemporal, de tons neutros e terrosos, como preto, verde-musgo, off-white e marrom, até os mais vibrantes como turquesa, laranja e vermelho. As estampas florais variam entre tonalidades suaves e contrastes marcantes, do estilo maxi a um sutil toque romântico. O animal print que é marca registrada da label e já se tornou seu DNA, surge em duas versões versáteis, transitando entre o clássico e o bold.

O potencial das peças vai além do beachwear, desde as saídas de praia que podem estender para um almoço até a alfaiataria resort. Das fibras naturais, o linho é protagonista com terceiras peças, vestidos e tops de amarração. Os tricôs, que abraçam e trazem diferentes texturas para o look, são apostas certeiras para dias mais frescos. Um tecido clássico como a laise, que faz parte de um repertório coletivo de delicadeza é repaginado com recortes especiais.

Na linha C.A.R.E., a inovação vem com a lycra estampada de dois biquínis, Naia e Mosqueta, produzida com fios reciclados pré-consumo, aparas provenientes da fabricação de outros tecidos. Essas novas peças têm a mesma qualidade padrão da marca, mas com menor impacto ambiental.

A ViX Swimwear foi criada em 1998 por Paula Hermanny para vender nos Estados Unidos a moda praia produzida no Brasil. A empresa cresceu e se tornou uma grande exportadora de biquínis do Brasil. O nome é uma homenagem à cidade natal de sua fundadora, Vitória, no Espírito Santo. E por ter nascido e crescido em uma cidade praiana, as primeiras memórias de Paula estão ligadas a praia e sol.

Suas avós tiveram grande influência na escolha de sua profissão. Uma delas costurava e fazia artesanato, e ensinou esses ofícios para a neta, a outra era mulher elegante e de grande bom gosto. A somatória das duas resultou na profissional completa que é a designer Paula Hermanny.

Quando foi morar nos Estaos Unidos para estudar inglês, em San Diego, Califórnia, ficou impressionada com a falta de estilo e criatividade dos modelos da moda praia disponíveis. Viu ali uma grande opotunidade e criou a ViX, empresa de swimwear inspirada em motivos e cores brasileiras e com o toque de sensualidade característico do nosso país.

“Nestes anos todos já consigo definir as estampas e modelos que mais vão agradar, o que me permite ter um estoque grande sem medo de encalhe. Fui me adaptando aos poucos até chegar à perfeição e só há três anos que as americanas começaram a aceitar o Brazilian cut, com uma calcinha que mostra um pouco mais o bumbum. Dizer simplesmente que elas gostam de peças grandes é errado. Eu descobri, por exemplo, que elas odeiam qualquer coisa empapada. Mas isso vem da minha experiência. Sempre morei em praia, então percebia o que agradava a mim e às outras mulheres. Nosso design é bem arrojado, sempre antenado.”