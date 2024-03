A OTT, marca de moda casual do grupo Breda, lançou coleção outono inverno 2024, e teve como inspiração o contato do homem com a natureza. Para criar uma campanha que transmitisse a proposta da coleção, convidaram o ator Dudu Azevedo para fotografar em um haras em Cotia, interior de São Paulo.

A coordenadora de produto da marca, Roseli Estevam, explica que o contato do homem com a natureza é o conceito que orientou toda a coleção. “Achamos que a escolha perfeita para o cenário seria um haras, que expressa superbem o contexto, com paisagens e animais incríveis. Apostamos no xadrez sempre personalizado para as camisas, com tecidos em puro algodão ou aspecto de linho. Já para os jeans os tecidos são de algodão com elastano, priorizando o conforto. A cartela de cores foi inspirada na natureza e as peças podem ser facilmente combinadas entre si”.

O OTT é uma das marcas masculinas que compõem o Grupo Breda – excelência em alfaiataria. Além dela tem Breda Uomo, Breda Donna, Breda Baby, Breda Kids, Breda Jr, Angelo Bertoni. O grupo foi fundado em São Paulo, em 1960, por filhos de imigrantes italianos. Sua história foi marcada pelo compromisso com a qualidade, sofisticação e inovação de seus produtos e pelo relacionamento com seus clientes e fornecedores, estabelecendo parcerias que consolidaram a empresa no mercado de confecção masculina. Seus produtos estão presentes em mais de 7 mil lojas multimarcas distribuídas em todo o país. Apoiados em todo esse sucesso o Grupo expandiu em mais um segmento e hoje atua também na moda infantil, desde do bebê ao infanto-juvenil e adulto.

História da camisa

As primeiras camisas de que se tem conhecimento surgiram em Roma, na Idade Média, e eram confeccionadas em linho de cor natural, com mangas largas e longas, sem botões e compridas até a altura do meio da coxa. Eram usadas por todas as classes sociais como uma segunda pele, mas principalmente pelos reis durante a coroação, o que caracterizou elegância e nobreza às camisas. Com o passar do tempo, no período Renascentista, quando aconteciam muitas trocas comerciais entre os países, surgiram novos tecidos que começaram a ser utilizados nas camisas, modernizando assim os modelos da época. Já no século 16, ela se transformou em um dos marcos da moda masculina. Nessa época surgiu também um acessório que revolucionou a história da moda: uma faixa fina de tecido enrolada ao pescoço, chamada gravata. Em meados do século 17, a burguesia necessitava de roupas mais confortáveis, mas sempre com cores e tecidos refinados. A camisa branca mais clássica ganhou novas cores como marfim e tons pastel e se adaptou aos ritmos da vida moderna.

Por fim, com a urbanização das cidades, a camisa se tornou peça básica no vestuário masculino. Os modelos passaram a ser confeccionados com tecidos resistentes para quem realizava trabalhos pesados e a camisa branca adquiriu o símbolo de status dos trabalhadores de escritório, os chamados “colarinhos brancos”.