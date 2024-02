A estilista catarinense Mariana Meirelles foiconvidada para participar, pela primeira vez, da feira internacional de moda Coterie, em Nova York, com sua marca MM. De 20 a 22 deste mês, ela apresentou a coleção de outono-inverno 2024 intitulada “Sonho de uma noite de verão e inverno”, na feira que é voltada para grandes compradores internacionais.



O convite veio da consultora internacional e curadora carioca Simone Jordão, que ressalta o diferencial da MM: “A marca tem moletons de alfaiataria e saias com modelagens amplas que entram na tendência de conforto com minimalismo. Ela tem tudo para chamar a atenção dos compradores internacionais”, analisa.

Apostando no conceito menos é mais, Mariana produz peças-curinga, atemporais, que têm longa vida no guarda-roupa. Criada entre o interior e a metrópole, do elegante ao lúdico, mostrando contrastes, a marca tem roupa com conforto e liberdade, que comunica uma linguagem de acolhimento.”Estou muito honrada de ter sido escolhida e participar da maior feira de atacado”, diz a estilista.



História

Mariana de Meirelles cresceu acompanhando os processos do desenvolvimento de um produto de malha retilínea dentro da empresa de seus pais. Em 1996, resolve investir na carreira de moda e comoçou a fazer cursos técnicos de estilo, vestuário e têxtil.

Apaixonada por moda e tudo que envolve criação, ela trancou a faculdade de administração para realizar seu sonho. Prestou novo vestibular e ingressou, em 1998, na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no curso de design de moda. No meio acadêmico, recebeu o prêmio “Destaque em Coleções”.



Zuzu Angel

A empresária já ministrou palestras sobre “Tendências de Moda, e fundou a Companhia de Moda Oi Luzia. Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu os estudos no Instituto Zuzu Angel. Foi lá que doze profissionais da moda escolheram a sua coleção “Tartan é luxo só” como melhor trabalho acadêmico 2003, rendendo, assim, mais dois prêmios. Seu primeiro desfile-solo como estilista foi no Canecão. No período em que esteve no Rio, fez parcerias com grandes marcas nacionais. Participou do desenvolvimento de produtos em malharia retilínea. Ficou 10 anos como diretora de criação da Anna Mariana Tricot.



Em 2007, abriu sua marca, tendo seu primeiro contato com o varejo de moda, ampliando seu conhecimento em vitrines, compras e criação no tecido plano. Fez vários cursos na área de consultoria de moda, um deles com Manu Carvalho, na escola São Paulo. Fez pós-graduação em gestão de moda e vestuário e se especializou em personal e professional coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching.

Depois de fazer alguns cursos, em 2020, na Dossier ART fashion, como história da moda com João Braga, e laboratório de criação com Alexandra Von Bismark e mentoria com Giovanni Frasson, ingressou no universo da moda premium com a primeira coleção lançada em abril de 2022, no Hotel Rosewood, levando seu nome.