Única brasileira a se apresentar na NYFW, a mineira Patrícia Bonaldi escolheu os modelos de noite mais ousados e com trabalho artesanais.



Intitulada “Femme Frames,” a coleção PatBo se inspira no aprofundamento da essência feminina, empoderamento da mulher moderna e suas múltiplas facetas. Uma mistura de inovação e tradição, representada pela fusão de tecnologia e a arte milenar do feito à mão, resultando em uma celebração da natureza multifacetada da mulher contemporânea. A coleção tece uma tapeçaria de estilos, texturas e influências, refletindo os diversos papéis, espírito dinâmico e aspirações da mulher.

Em “Femme Frames”, peças ganham vida através de tecidos como o veludo bordado e o crepe, apresentados com vazados cortados a laser. A renda proporciona delicadeza e um mistério intrínseco. Como contraponto, o bordado feito à mão simboliza força e confiança, revelando o DNA multifacetado da marca. Para complementar, o jersey presente nas maxis jaquetas em matelassê agrega ao beachwear couture, enquanto o tule conecta bordados luxuosos e o crochê prata ganha destaque com seus fios metalizados.

Silhuetas audaciosas, trabalhos detalhados com cristais e tecidos luxuosos que incorporam força, resiliência e sofisticação ganham destaque. Com uma proposta sóbria, a cartela de cores é predominantemente apresentada em tons de preto e off-white e pontuações discretas de verde esmeralda.



No casual, muito couro, seda e tecidos mais pesados, mas isso foi apresentado antes, em um preview.

Os calçados para o desfile foram assinados pela Schutz, que desenvolveu uma cápsula especial, com inspirção em modelagens clássicas, mas com salto escultural todo em material semelhante a um espelho para refletir cada detalhe das roupas. As sandálias com tiras ultrafinas trazem feminilidade e sensualidade para os pés.



A abordagem de Patricia Bonaldi funde arte e funcionalidade. A coleção dialoga com a moda atual e com suas múltiplas interpretações. “Femme Frames” não é apenas uma apresentação de moda, e sim uma narrativa visual que captura a evolução da feminilidade no século 21.