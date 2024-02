Clássico, atemporal e com um toque irreverente. Assim é o outono-inverno 2024 da Iorane, que lançou seu preview no início do mês, garantindo que, a partir de meados de fevereiro, será possível encontrar o primeiro drop em todas as lojas da marca.

Com foco em tecidos excepcionais, detalhes impecáveis e shapes mais suaves e precisos, a nova coleção combina uma perspectiva atemporal a uma atitude sutil, resultando em uma clássica e irreverente assinatura que materializa histórias e desenha uma identidade, uma comunidade e statment: você veste quem você é.



Tradição e herança se unem a uma visão única, esculpindo uma feminilidade contemporânea que define a mulher Iorane. Junto com suas clientes, foram elaborados códigos que transcendem tendências e deixam legados. O resultado? Criações que reinterpretam a realidade com uma concepção singular, trazendo à vida ideias e ideais por meio de peças que se tornam ferramentas de uma expressão autêntica e confiante.



Intitulada Legacy, a coleção apresenta conjuntos em estilo safari, vestidos em vários comprimentos, shorts, bermudas, calças e saias, jaquetas etc. Os tecidos de fibra naturais estão presentes bom como os mais encorpados para os modelos de alfaiataria. A linha de denin é grande e traz, inclusive, estampa floral. Destaque para saias longas com abertura frontal. Na cartela de cores o cinza, preto, branco, rosa e vinho.

História



A Iorane foi fundada há mais de 30 anos, em Belo Horizonte, e, desde 2003, tem Gustavo Rabello como CEO da marca. Começou como atacado e, em 2008, começou a investir no varejo, por sentir que era importante fortalecer o lifestyle e o DNA da marca, diretamente para o consumidor final.



A independência é a marca da estilista Iorane Rabelo. Desde pequena, gostava de resolver as coisas sozinha. Aos 13 anos, já tinha feito curso de corte e costura e desenhava as primeiras peças. Aos 16, pediu para ser emancipada para trabalhar com moda. Seu primeiro negócio, a butique Boca, durou oito anos e emendou com sua marca homônima de atacado, que já dura mais de três décadas, agora atuando no varejo, em lojas próprias.