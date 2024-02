A Semana de Moda de Nova York é uma das mais importantes do mundo. E nem o frio intenso impediu ou atrapalhou o sucesso dessa edição, que mostrou as coleções fall-winter 2024. Impossível mostrar o trabalho de todos que desfilaram, mas não podemos deixar de citar os destaques da temporada. Todos os olharam estavam voltados para Tommy Hilfiger, que retornou ao evento, depois de dois anos de ausência. Carolina Herrera e Mark Jacobs apresentaram coleções muito elegantes e Collina Strada ousou na passarela, tanto nas roupas quanto no desfile. Ausências sentidas foram da Ralph Lauren, que não participou, e da Calvin Klein, que desapareceu da passarela há cinco anos.

Tommy Hilfiger – A coleção dobrou a aposta no guarda-roupa formal essencial que a marca praticamente inventou, mas com um toque chique de Manhattan. A essência da coleção era o clássico formal americano. Pense em calças resistentes e suéteres de malha de pelúcia, blazers de lã feltrada e lenços canelados listrados, saias plissadas e camisas de botão, tudo nas cores escolares da Ivy League: bordô, marinho, camelo e marfim. Proporções superdimensionadas, casacos generosos sobre calças largas que se amontoavam nos tornozelos; camisas com punhos alongados e golas pontiagudas exageradas. O desfile foi no conceito “see now buy now”. A camisa de rugby chegou superdimensionada com uma gola alongada, mais elegante, usada sob um blazer desleixado e uma saia abaixo do joelho. A jaqueta do time do colégio também era grande demais, deslizando para fora do ombro. Ao retornar às suas raízes, tanto física quanto metaforicamente, Hilfiger tornou as roupas de preparação legais em Nova York.

Michael Kors – Inspirado no vestido de noiva da avó, Kors foi levado à velha Hollywood na coleção outono-inverno 2024, exalando a elegância urbana. A coleção trouxe uma variedade de jaquetas de tweed, casacos trespassados, saias com fenda e vestidos de lantejoulas. Suéteres de caxemira com gola alta, óculos grossos e bolsas finas. Delicados vestidos de negligé com acabamento em renda apareciam sob casacos aconchegantes, e os blazers eram apertados com cintos longos e finos. A paleta de cores era neutra, com um pouco de cinza e muito preto.

Tory Burch – Para comemorar seus 20 anos na moda, Burch desfilou roupas funcionais, mas elegantes. Camisas masculinas, mas com cinturas definidas, casacos de ombros caídos em tons de cinza pomba ou envoltos em enfeites brilhantes. Jacquard e o mock-croc cortados em tops e saias volumosos. Contrastando com esse mood, surgiram saias envolventes de lã em laranja vivo ou azul estroboscópico policial, sobre macacões justos com capuz que eram aconchegantes.

Gabriela Hearst – Em sua primeira saída desde que deixou a Chloe, marca que dirigiu por três anos, Gabriela Hearst voltou à sua marca homônima, aprofundando-se em seu compromisso com a sustentabilidade. As roupas em si eram bastante discretas, um suéter tricotado aqui, um vestido justo com corte enviesado ali. Mas ousou usando o cânhamo, agora feito para parecer jeans lavado, e cachmere fofa em vez de pele.

Naeem Khan – Alguns dos looks apresentados podem pisar tranquilamente em um tapete vermelho. Além dos vestidos grandiosos, Khan fez uma série no estilo melindrosa, de corte reto, com franjas de miçangas. Enquanto isso, um vestido justo de veludo preto foi combinado com leggings brilhantes de lantejoulas, com o vestido cortado na altura do quadril para exibi-las. O longo com estampa floral, fluido e com mangas que se transformam em cauda remete ao estilo medieval.

Carolina Herrera – Presente na NYFW desde 2018, com excelência, Wes Gordon sabe muito bem o que a cliente Carolina Herrera deseja. Reformulou os babados e os florais em algo mais forte e poderoso, mantendo todos os elementos da marca. Até o look exclusivo de camisa branca e saia rodada tinha a saia parada no meio da panturrilha para um visual mais prático. Os materiais também foram repensados, como um top camponês de manga comprida sobre uma saia até o chão, não em tafetá chamativo, mas em jeans preto e escuro para trazer a mulher Herrera para 2024.

Helmut Lang – Peter Do revelou sua segunda coleção para Lang, apostando ainda mais na sua alfaiataria elegante. Um vestido trapézio de lã chegou com bainha dupla – com forro de seda mais leve e aparecendo – e foi usado sobre calças retas, enquanto outro tabbarde de corte reto em lã cinza foi misturado com calças justas de PVC brilhante.

Jason Wu – A desconstrução foi o tema da coleção de Jason Wu, inspirada em “dois heróis”, Charles James e Geoffrey Beene, e conseguiu muito bem com vestidos de baile estruturados que evocavam o primeiro estilista e vestidos elegantes com pregas Fortuny. No estilo mais casual usou e abusou de lã drapeada envolvendo o corpo, jogando com calças amplas e fluidas, no mesmo material. A cartela de cores passeia do preto ao offwhite, passando pelo cinza e o caramelo.

Collin Strada – Intitulada “Stronger”, a coleção enfatizou o poder do “corpo e mente femininos”. Qual a melhor maneira de exemplificar a força feminina do que mostrar as mães? Por isso, a diretora-criativa da marca, Hillary Taymour, colocou na passarela uma grávida de 32 semanas e a estilista e pintora Karolina Liebers com a filha Florence, de cinco meses. Todas as modelos usavam botas estilo boxeador e mostravam seus músculos e sua força. Muita estampa, muito moleton. Uma roupa casual e confortável.

Ulla Johnson – Sua inspiração foi a Gender Trouble, de Judith Butler. E o desfile foi uma grande performance. O melhor exemplo de seu jogo de gênero veio do tecido listrado mostrando pontos de pressão, como se tivesse inacabado. Destaque para a jaqueta trespassada usada com calças de cintura alta e frente plana. O vestido de veludo com estampa floral e zíper na frente chamou a atenção, bem como o vestido em tecido fluido, amarelo quase chegando a um dourado sol. O trabalho no veludo preto bordado com lantejoulas brancas em um leve padrão floral que também parecia estar se desfazendo lentamente – foi usado em saia justa e ampla fenda e vestido longo com gola alta. n