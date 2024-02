A divulgação do Carnaval segue sendo um dos principais pilares do sucesso da festa momesca em Minas Gerais. Por anos, o estado foi rotulado como o lugar ideal para quem buscava um clima ameno nos dias de quentura de folia no país. O que nunca foi verdade. Ao longo da história, as mídias dos Diários Associados, ao contrário de veículos que focavam mais a festa de outras praças, sempre mostraram que o carnaval entre as Serras das Gerais era apenas diferente, mas peculiar e especial. Características que, nos últimos anos, passaram a ser reconhecidas pelos foliões como diferencias de qualidade na hora de decidir onde e como curtir a festa, o que transformou o carnaval mineiro - tendo a capital como abre alas -, em fenômeno de crescimento.



E, neste ano, a cobertura do #carnavalbh 2024 do grupo Diários Associados de Minas Gerais conta com o patrocínio de Petra, nem muito forte nem muito fraca, na medida; e Cemig, a energia dos mineiros. O grupo de mídias, através do projeto #carnavalbh, botou seu bloco na rua já em janeiro, quando iniciou sua megacobertura jornalística multimídia do Carnaval, considerado o segundo maior carnaval de rua do Brasil. O Jornal Estado de Minas, a TV Alterosa e o Portal Uai oferecem uma programação especial e completa, não só dias tradicionais de folia, mas também da preparação, ensaios de blocos, pré-carnaval com muito bastidores. E sem abandonar a cobertura diária da vida do povo mineiro que não esteja interessado só nas informações do Carnaval.



No impresso, o Jornal Estado de Minas conta com uma equipe de jornalistas especializada em cobertura de grandes eventos. Com informações rigorosamente seguras, reportagens especiais, análises de especialistas, gráficos informativos e analíticos que facilitam o entendimento da notícia o leitor tem à disposição tudo que acontece no período carnavalesco. O jornal, desde o início de janeiro, está publicando matérias diárias sobre ensaio de blocos, expectativa dos foliões, agenda de desfiles, sistemas de trânsito, segurança e estrutura.



Entre os programas especiais, a TV Alterosa retornou com o Central do Carnaval, primeiro e único programa da televisão mineira dedicado exclusivamente ao carnaval de Minas Gerais. O programa de estreia, no dia 27 de janeiro, foi com ninguém menos que a banda Os Baioneiros. Apresentado pela repórter Susana Vieira, além da edição de ontem, o Central ainda terá mais dois programas, nos dias 10 e 17 de fevereiro. A animada Susana Vieira vai apresentar convidados especiais e muita animação para alimentar o clima de folia na capital.



Além do Central do Carnaval, a TV Alterosa apresenta flashes ao vivo durante a programação e reportagens especiais nos programas da grade. Assim, o telespectador fará uma imersão no Carnaval mesmo sem sair de casa. E ainda recebe toda a cobertura da folia no interior de Minas nos programas jornalísticos.

Briefing

CARNAUAI



Já no Portal Uai, além da cobertura diária no site uai.com.br/carnauai, está disponível também o mapa dos blocos de Belo Horizonte. Sucesso absoluto de acessos em carnavais anteriores, ajudando os foliões a se programar para curtir todas as atrações da cidade, a ferramenta é interativa e organiza as informações sobre os blocos separadas por local, data e horário. Com fácil navegação e disponível em todos os dispositivos, a página traz informações confiáveis, bem apuradas e atualizadas em tempo real.



Só em Belo Horizonte serão mais de 530 blocos. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte é receber mais de 5 milhões de foliões nas ruas durante o período de festas. A previsão de faturamento em Minas Gerais é de R$ 1,8 bilhão, segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Esse valor representa aumento de 20% em relação ao ano anterior. A expectativa é de que a festa gere 50 mil empregos e atraia 12,1 milhões de foliões e turistas em todo o estado.



O investimento do carnaval em Minas Gerais 2024 é feito por entidades públicas e privadas. Entre elas, estão o Governo do Estado, por meio da Codemge, que investiu R$ 4 milhões; o Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, que investiram R$ 1 milhão; a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), que investiu R$ 500 mil; e a rede de supermercados Mart Minas, também com R$500 mil.



Portanto, o mix de mídias dos Diários Associados mantém sua tradição na cobertura de grandes eventos, oferecendo ao povo mineiro uma ampla - e aprofundada - leitura da festa momesca. Às marcas parceiras, os DA entregam um leque de opções para que elas se conectem aos milhares de leitores, telespectadores, internautas na maior manifestação cultural do povo brasileiro.

Briefing

CONSUMO NO CARNAVAL

O Carnaval é o evento de expressivo movimento no mercado nacional. Segundo informações da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festejo deste ano deve atingir faturamento de até 15% maior do que os R$8 bilhões do ano passado. Para mensurar como os foliões pretendem se comportar este ano em termos de consumo, a Logan realizou levantamento para identificar os tipos de foliões do país e quais são os seus hábitos de consumo.

QUAL O SEU PERFIL?

O estudo apontou para cinco tipos de perfis: Folião Relax - Com 88% das pessoas com interesse em viagens nacionais com o intuito de descanso, sendo dessas 92% com suas famílias. Perfil Caseiro - Dita o consumo em supermercados com ticket médio de R$ 633 no período festivo, além de demonstrarem 72% de interesse em entretenimento como streaming e cinema. Perfil Viajante - Como o nome diz, tem maior interesse (75%) por viagem para destinos reconhecidamente

carnavalescos, sendo que desses 81% pretendem viajar com amigos, 69%

consumir bebidas alcoólicas e 63%

ir a bares e restaurantes.

CLASSE A/B E C

Folião Abadá -Preferem festas fechadas como camarotes e declaram que vão assistir aos desfiles. Desses, 57% são das classes AB e 63% moram nas principais capitais do Brasil. E, finalmente, o Folião Street: típico que vai curtir o Carnaval de rua, que tem o domínio da classe social C, com 51% dos pesquisados e, desses, 91% pretendem permanecer nas cidades que residem, demonstrando jornadas com distâncias mais curtas.

FALE AGORA

Programa de capacitação virtual, formulado pela Subsecretaria de Direitos Humanos (Subdh), está à disposição, de forma gratuita, na plataforma da Escola de Formação em Direitos Humanos (EFDH), da Sedese-MG. O curso é dividido em quatro módulos: Conceitos Legais Básicos, Sensibilização, Acolhimento e Procedimentos Operacionais Padrão. Assim, em caso de ocorrência de algum crime, os profissionais e os estabelecimentos estarão instruídos de como buscar de atendimento às vítimas de violência sexual.

SELO

Formatado em três frentes: prevenção contra possíveis agressores para mudar hábitos machistas e misóginos que levam ao assédio e à importunação sexual, e estupros contra mulheres, na maioria dos casos; acolhimento de forma respeitosa das vítimas de todas as configurações de violência sexual; orientação dessa vítima durante todo o atendimento humanizado, em ambiente privativo, onde será informada a rede de atendimento, policial e hospitalar, para possível direcionamento, conforme vontade da pessoa agredida. Os estabelecimentos que aderirem recebem selos de identificação por sua capacitação.