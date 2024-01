Fundada em 1984 pelo empresário mineiro Lucivaldo Barros Lima, a Amil Confecções foi criada para vestir o homem com elegância e qualidade. E cumpre esse propósito em todas as suas coleções. Este ano a marca completa 40 anos de fundação e começa as comemorações com o lançamento da sua coleção de inverno 2024.

A inspiração foi a influência vintage, apostando nas cores damasco laranja, que remonta a um visual mais clássico para época mais fria do ano, e convidaram o ator, apresentador e chef Joaquim Lopes para estrelar a campanha de lançamento, ao lado do modelo Dereck Gimenes.



“Buscamos o xadrez que é fundamental na moda inverno, que volta com frequência como tendência. Para essa coleção não foi diferente. Repaginamos os seus diferentes estilos, do xadrez tradicional até os padrões mais ousados”, destaca Alisson Rodrigues, estilista da marca.



As camisas – carro-chefe da Amil – são um sucesso na história da marca, nas versões manga curta ou longa, além da variação de modelagem. Sejam elas comfort, slim ou clássica, estão presentes na coleção. Além de tecidos naturais, a coleção apresenta versões em tecidos com brilho acetinados, deixando o homem com um estilo mais moderno.



Uma grande novidade para marcar um ano tão especial para a grife é o lançamento da jaqueta de sarja. Já tem garantia de sucesso e é um item indispensável, tanto no inverno quanto na meia estação, para incorporar ao mix de produtos.

História



Desde o ano de 1984 a Amil Confecções vem produzindo moda masculina, dedicando-se à qualidade, sofisticação e inovação de seus produtos. Hoje, contando com um espaço de mais de 26 mil m² e uma estrutura construída de mais de 5 mil m², situado no Polo Industrial da Região Norte Mineira – Espinosa –, a Amil Confecções vem automatizando todo o seu processo de produção e potencializando a sua área humana.



Constantemente atentos às principais tendências de mercado, a marca busca cada vez mais a inovação, desenvolvendo produtos para consumidores exigentes. Hoje, a marca está presente em mais de oito mil lojas espalhadas por todo o território nacional.