A culinária mineira é referência mundial. E a arte de cozinhar sempre foi uma paixão do seu povo, que transformou a qualidade da cozinha regional em patrimônio cultural brasileiro. Por isso, a Gerdau, em seu processo de valorização da cultura local, lançou a websérie "ReceitAço Gerdau" com o chef de cozinha mineiro Leo Paixão. Em três episódios, ele compartilha receitas especiais com ingredientes típicos de cidades onde a Gerdau atua em Minas Gerais: Barão de Cocais, Divinópolis, Itabirito, Ouro Branco e Três Marias.



O projeto nasceu da política de valorização regional, realçando os ingredientes locais. Para isso, a empresa buscou o especialista Leo Paixão, que também é proprietário de alguns dos restaurantes mais badalados de Belo Horizonte. Ele abriu as portas da sua casa para a gravação da websérie. A casa, inclusive, foi erguida com aço Gerdau, utilizando principalmente perfis estruturais, que oferecem um ambiente moderno e personalizado.



"A parceria com a Gerdau surgiu de forma natural. Nada melhor do que se conectar com empresas que têm as mesmas afinidades e que valorizam a cultura local. Além disso, tive a oportunidade de ser convidado para criar receitas inéditas, com ingredientes típicos das cidades onde a Gerdau está presente em Minas Gerais. Por isso, essa parceria foi uma combinação, não apenas de ingredientes, como também de sucesso", comemora Leo Paixão.



O primeiro episódio exibe uma receita que representa as culinárias de Ouro Branco e Três Marias. Em Ouro Branco, encontra-se a maior unidade da Gerdau no mundo, com capacidade de produção líquida de aço de 4,5 milhões de toneladas por ano. Em Três Marias, a Gerdau cultiva boa parte das florestas de eucalipto para produção de carvão vegetal. A companhia é a maior produtora do mundo dessa matéria-prima, são 254 mil hectares de florestas em Minas Gerais, sendo 90 mil dedicados à preservação ambiental.



A receita preparada por Leo Paixão leva peixe dourado, do rio São Francisco, localizado em Três Marias, com batatas, que representam Ouro Branco, cidade que já foi considerada a maior produtora de batatas do estado de Minas Gerais.



No episódio dois, a culinária artesanal de Barão de Cocais é destaque. O município é reconhecido pela criação de uma sobremesa tradicional, que já se tornou patrimônio cultural imaterial: a goiabada cascão, feita por doceiras da região. O local também foi berço da primeira usina Gerdau em Minas, há quase quatro décadas. Nesta unidade, utilizam-se fontes renováveis para a produção de aço, como carvão vegetal, além de contar com a reciclagem de sucata metálica.



"O povo mineiro tem uma relação especial com a sua gastronomia, que, inclusive, é patrimônio cultural do Brasil. Esse projeto com o Leo nasce no intuito de valorizar a culinária local, trazendo como protagonistas os ingredientes típicos de cidades onde a Gerdau está presente em Minas Gerais. Dessa forma, reforçamos a conexão da empresa com o estado, que hoje representa quase 60% da nossa produção de aço no Brasil", explica Pedro Torres, diretor de comunicação, marca e relações institucionais da Gerdau.

Briefing

NOVIDADES NA TELINHA

A nova programação do SBT/Alterosa em 2024 está repleta de novidades. Além de novos quadros e programas, o time ganhou reforços. Entre eles, o jornalista Cesar Filho, que retorna à emissora de Silvio Santos. Cesar Filho se junta ao elenco de apresentadores que conta com Benjamim Back, Michelle Barros, Regina Volpato, Luccas Neto, Virginia Fonseca, Tirullipa e Lucas Guimarães.

MISTURA DE FENÔMENOS

As novidades misturam profissionais já consagrados e conhecidos na TV com fenômenos da internet e redes sociais. Uma química bem conhecida do SBT, que sabem como ninguém mesclar diferentes gerações para manter seu o conceito de "emissora da família".

INFLUENCIADORES

Luciana Valerio, nova diretora comercial do SBT, está confiante no sucesso da nova geração que chega à TV. Juntamente com Daniela Beyrute, atual vice-presidente, apostam em nomes como do humorista Tirullipa e do influencer Lucas Netto e Virginia Fonseca.

PODCASTS EM ÁUDIO NA TV

Outro espaço que o SBT também abrirá em sua grade em 2024 será para o universo dos podcasts. Sucesso na plataforma da emissora, no ano passado, a direção anunciou a faixa SBT Podnight, que exibirá entrevistas de famosos podcasts nacionais, como Flow e Venus, nas madrugadas.

CARVANAL E FATURAMENTO

O Carnaval de Belo Horizonte vem se consolidando como uma das mais importantes atividades turísticas da cidade, gerando emprego e renda. Com folia descentralizada, diversa, segura e inclusiva, a festa da capital mineira vem comemorando bons números os últimos anos.

EXPLOSÃO

O crescimento é vertiginoso. Desde 2017, observa-se aumento gradativo no número de foliões. Em 2023, Belo Horizonte teve 5,2 milhões de foliões nas ruas, aumento de mais de 150% em relação aos foliões de 2016. Em relação aos turistas, houve crescimento de mais de 100%, passando de 96 mil em 2016 para 226 mil na última edição.

HOTELARIA FESTEJA

O crescimento do número de turistas é evidente na ocupação hoteleira no período de folia. Em 2023, o Carnaval de BH teve taxa média de ocupação de 68,92%. O melhor desempenho no dia 18, com 78,9%. Já a região Centro-Sul alcançou a média de 71,27%, com melhor performance no dia 18, quando chegou a 80,64%. O índice dos dias 20 e 21 de fevereiro também foi positivo. A região Centro-sul apresentou média de 72,15% e as demais regiões (Pampulha / Cidade Nova), 65,94%. Comparado com o ano de 2016, em que a taxa de ocupação hoteleira no período foi de 47,57%, o crescimento foi de aproximadamente 45% (fonte: ABIHMG).



OPORTUNIDADE

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a empresa também está com vagas abertas para o Programa Aprendiz, para a usina em Barão de Cocais. As inscrições podem ser realizadas até hoje. São ofertadas 25 vagas para jovens, com idade entre 18 e 22 anos, que tenham concluído o ensino médio. As vagas são destinadas para jovens das cidades de Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, Cocais-Distrito de Barão, Brumal, Barra Feliz - Distrito de Santa Bárbara. Para se inscrever, o candidato deve acessar o link https://jobs.gerdau.com/job-invite/47457/.

O curso tem duração de 18 meses. Os dois primeiros meses, exclusivamente, são presenciais no SENAI. Nos dez meses seguintes, o curso é dividido entre quatro horas na Gerdau e as outras no SENAI, e os seis últimos meses restantes, somente de prática na Gerdau. As aulas presenciais estão previstas para início em fevereiro, no SENAI, no horário das 7h às 11h. Os selecionados receberão, além de salário, plano de saúde, auxílio farmácia, vale transporte e alimentação na empresa durante todo o período de prática. n