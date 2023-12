A cidade de Salvador foi cenário para o lançamento da coleção de moda praia, do estilista Arnaldo Ventura em parceria com Nicole Dantas, e sandálias da Brizza Arezzo. Inspirado na peça de William Shakespeare, Sonho de Uma Noite de Verão, o desfile para a apresentação da collab foi na casa da arquiteta Isabela Dantas.

Coleção de moda praia, do estilista Arnaldo Ventura em parceria com Nicole Dantas Divulgação

Nos biquínis e maiôs muito tecido tecnológico metalizado em prata e dourado, mas o preto, verde militar e branco também marcam presença. Nos modelos chama atenção o excesso de tomara que caia, que é interrompido por alguns modelos cortininha. Um trabalho hand made que une rolotês formando o sutiã chama a atenção. A coleção apresentou peças mais comportadas na parte de baixa, com predominância de hot pants, mesmo que tivessem aberturas estratégicas para trazer mais sensualidade.

Como proposta para saída, vestidos de um ombro só, alcinha ou tomara que caia, todos fluidos, transparentes, com muitos babados. Duas peças também estão presentes e muitas delas com saias plissadas longas e com muita fartura de tecido.



Nos pés, as sun sandals & flip flops do momento, com muito brilho e amarrações, além de opções com plataforma. Chapéus oversize são a tendência do alto verão.