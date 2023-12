Enquanto quase todo mundo está em contagem regressiva para descobrir o que Papai Noel trouxe neste Natal, algumas empresas e instituições já comemoram o presente antecipado. É o caso do Banco Mercantil, que ganhou quatro prêmios na 49ª edição do Prêmio Aberje - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Considerado a principal vitrine da comunicação organizacional brasileira, a premiação reconheceu a excelência de 18 projetos regionais e nacionais. O Mercantil ficou com o título na categoria Memória Organizacional, de abrangência nacional, com o case sobre os 80 anos da instituição, também premiado regionalmente. O case foi construído a partir de histórias e relatos de antigos e atuais colaboradores.



Na categoria Comunicador do Ano, o segundo lugar ficou com a gerente de Comunicação e Marketing do banco, Brunna Lopes. E o amplo processo de rebranding da instituição mineira em 2023, que envolveu a adoção do nome Banco Mercantil, garantiu o troféu regional de Marca da Aberje, além da classificação entre os melhores cases na categoria nacional.



Na mesma premiação da Aberje, a santa Casa também brilhou. Depois de conquistar o título regional, em outubro, o "Papai Noel" foi antecipado com o título nacional da premiação, na categoria "". O case vencedor foi sobre o incêndio no CTI da instituição, agora bicampeã nacional no prêmio. E com mais esta conquista, a Santa Casa soma agora quatro títulos: dois regionais e dois nacionais.



Quem também tem razões de sobra para comemorar é a turma da agência Perfil 252. Pelo segundo ano consecutivo a empresa se destaca como a primeira de Minas no ranking do nacional do CENP/MEIOS. Anualmente, o CENP-MEIOS elabora o ranking com as 263 agências de publicidade que declararam seu investimento em mídia no ano anterior. Essas empresas integram o painel de 326 agências que mede os investimentos em mídia feitos em todo o País, montante que atingiu R$ 21,2 bilhões no ano passado (crescimento de 7% sobre 2021), o que sinaliza a retomada consistente da atividade publicitária no país. Em Minas Gerais, apenas 13 agências estão entre as 160 maiores do Brasil. As cinco melhores são Perfil 252 (54º), Pro Marketing. (67º), Lápis Raro. (68º), Casablanca. (71º) e Loggia. (89º).



O presente antecipado também chegou na Agência BluePause. A empresa conquistou a conta da Mineração Usiminas e passa a ser responsável pelas demandas on-line e off-line da empresa. Com esse contrato, a agência, com sede em Divinópolis e escritório em Santo Antônio do Monte, no interior em Minas Gerais, acaba de dar mais um passo importante em seu projeto de consolidação de marca.



E para entrar no clima natalino, a Cemig avisa que vai nevar em BH. Trata-se das ações que a empresa realiza em pontos de ônibus para celebrar o Natal. O "fenômeno" será possível graças à campanha realizada pela Cemig em três pontos de ônibus de diferentes regiões da capital mineira: Centro-Sul, Barreiro e Venda Nova. Nesses locais estão instalados totens decorados - com boneco de neve e árvore de Natal - é neve, só que em versão simulada com ajuda da tecnologia. Além disso, os locais possuem decoração especial e contam com sistema de som que tocam músicas típicas da época natalina. E nas redes sociais, as pessoas que postarem fotos relacionadas ao Natal e marcarem a hashtag #NatalCemig podem ter a fotografia exposta em quase 50 painéis de led em pontos de ônibus espalhados pela capital mineira. Portanto, com todo este clima especial, vamos festejar o Natal!

Briefing

CORRERIA DE NATAL

O Natal chegou, Belo Horizonte está ricamente colorida com a decoração de época, as ruas agitadas pela correria de última hora em busca do presente esquecido. Afinal, de acordo com pesquisa realizada pela Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, o consumidor brasileiro ainda tem preferência por comprar presentes de Natal em lojas físicas.

TRADIÇÃO

O estudo mostra que 72% das pessoas preferem ir presencialmente aos estabelecimentos comerciais, contra 30% que preferem a compra online. A boa notícia é que o comércio de Belo Horizonte deve faturar mais neste ano, em relação a 2022. De acordo com pesquisa da Fundação IPEAD/UFMG, 79,97% dos entrevistados desejam dar presentes na data festiva, o que representa uma alta de 12,9% em relação ao ano passado.

FATURAMENTO

Na projeção de consumo nacional, o Natal de 2023 deve movimentar R$ 18,5 bilhões em compras de presentes no Sudeste, região que concentra o maior volume da projeção. Em segundo aparece a região Nordeste, com R$ 11,1 bilhões, seguida do Sul, com R$ 6,7 bilhões. Norte e Centro-Oeste têm projeções de R$ 3,4 bilhões e R$ 3,2 bilhões, respectivamente. E, mantendo a tradição, muita gente espera até o último momento, para aproveitar as promoções de última hora.

VETERANOS DA AMIZADE

No clima festivo de Natal, o encontro dos veteranos da comunicação mineira, em sua quarta edição, reuniu cerca de 60 ilustres no Restaurante do Minas Tênis Clube I. O grupo, fundado pelo publicitário José Maria Vargas, durante a pandemia, desta vez homenageou o publicitário Hamilton Gangana.

FORMIDÁVEL DO ANO

Com 88 anos de vida, a maioria deles de relevantes serviços prestados ao mercado mineiro, o publicitário recebeu o título de “Formidável do Ano 2023”. Gangana recebeu a honraria ao lado da esposa, Marilene. E se emocionou com a bela interpretação de “Amigo”, Roberto e Erasmo Carlos, pelo radialista Acir Antão, excelente cantor. Para fechar a homenagem, todos cantaram o tradicional “Parabéns Pra Você”, com direito a bolo recheado e muitos brindes.

JUNTOS E MISTURADOS

O Veteranos da Amizade reúne 99 “formidáveis” - como se tratam. O grupo é composto por donos de agência, contatos, gerentes, diretores comerciais, proprietários de estúdio, cinegrafista, fotógrafo, empresários de gráfica e placas, jornalistas, radialista, apresentadores de tevê, proprietários de veículos de comunicação, dirigentes sindicais, secretários de comunicação, atores, teatrólogo, relações públicas, profissionais de marketing e conta até um membro da Academia Mineira de Letras. Parabéns a todos!