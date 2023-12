Por que a moda infantojuvenil é relegada a um segundo plano, já que é um segmento importante da cadeia produtiva, que cresce 6% por ano? Essa pergunta é recorrente no universo das marcas que trabalham no setor, mas, ao invés de se renderem à evidência, as empresas trabalham a todo o vapor, com resultados sempre muito positivos.

Gabriela Aquarela Luana Alves/divulgaçao



Algumas delas se tornaram grupos relevantes, cujo guarda-chuva abarca um ciclo completo, do bebê ao adolescente: frequentam feiras especializadas ou possuem representações comerciais nas principais regiões brasileiras.



Voltando ao tempo em que Minas Gerais, particularmente Belo Horizonte, foi um importante polo com esse perfil, nos anos 1990, a Fiemg resolveu investir no Minas Trend Kids – Baby e Teens, lançado durante o último salão de negócios, com um desfile de 40 marcas selecionadas pela Top Agency, agência especializada em casting infantojuvenil e eventos voltados para o segmento.

Mylu Luana Alves/divulgaçao

O projeto, encampado pela Câmara da Moda da Fiemg e pelo Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias de Vestuário de Minas Gerais, trouxe 40 importantes fabricantes a Belo Horizonte, com potencial para participar do evento, em abril. “Eles ficaram impressionados com a estrutura que a Fiemg oferece para a fomentação de relacionamentoenegócios. O Minas Trend Kids foi a cereja do bolo”, afirma Rogério Vasconcelos, presidente do Sindivest-MG.



Muito antes dessa constatação, a Top, que é comandada por Taciana Teodoro, já havia feito essa descoberta, movimentando o mercado há mais de duas décadas com várias propostas direcionadas à crianças e teenagers. Percebe-se que há uma carência dos empresários, tanto do atacado quanto do varejo, em ocuparem espaços em que possam divulgar suas marcas.

Pinkx - Angel Shoes Luana Alves/divulgaçao



“Elas são muito participativas e estão cada vez mais certeiras em suas coleções. A pesquisa envolve as tendências do momento, que remetem às da moda para os adultos, e isto acontece nas linhas de vestuário e de acessórios”, afirma Taciana. Menos de um mês depois do Minas Trend, já se voltava para outra atração de sucesso: o Mostra Moda Kids & Teens, que retornou ao calendário fashion da cidade neste ano.

Luluzinha Luana Alves/divulga�§ao



Nesse retorno, o evento recebeu desfiles que privilegiaram tanto as propostas dos fabricantes para o inverno/24 quanto os hits já presentes nas vitrines das lojas dos revendedores, alcançando ainda o consumidor final. No total, marcaram presença 20 grifes de fora de Minas Gerais e 30 lojas exibindo seus destaques do varejo.



Um balanço aproximado indica que 2.400 pessoas passaram pelo local nos dois dias. A realização da décima edição envolveu 900 crianças, cerca de 1.200 peças foram desfiladas e 60 profissionais trabalharam na construção do evento.

Ao todo, 75 empresas, entre fornecedores, lojas e fabricantes, participaram da ação.



"Foi a oportunidade de o atacado mostrar suas coleções e do lojista ficar a par das novidades do alto-verão", pontua Taciana. Economicamente, a moda infantojuvenil cresce 6% ao ano, conforme dados estatísticos, uma vez que crianças e adolescentes estão em processo de desenvolvimento e sempre necessitando de novas roupas, calçados e acessórios. Um mercado ágil, que acompanha o movimento e a vida do seu público alvo.



Com patrocínio da prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur, a Mostra tem como propósito, ainda, incentivar o turismo na cidade, já que sempre traz empresários de outros municípios e estados, contribuindo para potencializar a rede hoteleira, além de impactar outras áreas.



Paris

Com edições temáticas, dessa vez o tema escolhido foi Paris, representada pela cenografia lúdica do espaço e por vários recursos decorativos e luminotécnicos, que transportaram os convidados para a Cidade Luz. "Beagá é a capital damoda e Paris, por sua vez, é a capital internacional da moda. Nós conectamos essas duas cidades por dois dias e isto fez um grande sentido. Foi uma atmosfera perfeita para gerar desejos e negócios".



Símbolos parisienses, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, e uma passarela que remetia à avenida Champs Elysées, estiveram em destaque, no Buffet Catarina, assim como nomes importantes da cena infantil, como Pituchinhus, Mylu, Luluzinha, Oliver, Gabriela Aquarela, Pinkx, Precoce, entre outros com destaque nacional.



Porém, se o clima do evento tem como referência os símbolos franceses, ele não perdeu de vista a tradição do fashion mineiro, reconhecido pelos saberes e fazeres ancestrais, pela artesania, pelo cuidado dos acabamentos e pela criatividade. “Minas Gerais é muito relevante nesse setor, possui grupos importantes, que detém até três marcas”, confirma Taciana.



Entre as atrações preparadas para a Mostra Moda Kids & Teens, houve um pequeno salão de negócios, shows artísticos com crianças e adolescentes, ações ligadas ao empreendedorismo infantil, sustentabilidade e inclusão namoda. Mais de 2500 caixas de leite foram arrecadadas e direcionadas para o Hospital da Baleia e dez crianças PCD tiveram a oportunidade de participar dos desfiles. “Temos o compromisso de incluir esses meninos nos eventos que fizemos, além de contribuir para instituições filantrópicas, sinalizando o apreço à solidariedade para o público infantojuvenil”, finaliza Taciana.