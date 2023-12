O Consórcio Mineira da Sorte Loteria (CMSL) impressionou no lançamento da nova Raspadinha. Um grande evento, que celebrou também os 100 anos da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG), reuniu autoridades no Espaço Contemporâneo, em Nova Lima. A cenografia da casa teve como tema os anos 90 e criou uma atmosfera especial para receber o show da banda Jota Quest, atração principal do evento, que teve ainda a apresentação de ilusionismo dos mestres Henry e Klauss em um espaço interativo com jogos e fliperamas, além de brincadeiras com a Raspadinha, que premiou vários participantes.



Entre as autoridades presentes, estavam presentas o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio; o vice-prefeito de Nova Lima, Diogo Ribeiro; o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio; o vice-presidente da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, Rosario Zaccaria e representantes da Loteria do Estado do Paraná, entre outros. A noite contou também com personalidades mineiras, imprensa, empresários e um time robusto de influenciadores da nova operação.



O CEO do Consórcio CMSL, Roberto Quattrini, apresentou oficialmente a nova Raspadinha, que marca um novo momento para o setor de loterias no estado. "Esta é uma forma de presentearmos colaboradores, lojistas, servidores, parceiros, consumidores, jornalistas e formadores de opinião, e entregar um produto que, além de fortalecer o mercado, também fomenta, via distribuição de recursos, alguns dos principais programas sociais do Governo", explicou o executivo.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, reforçou, em nome do Governador Romeu Zema, a relevância da nova operação para o Estado e a vocação da LEMG, importante ferramenta de arrecadação voltada para projetos de cidadania e bem-estar em benefício da população mineira.



O diretor geral da LEMG, Ronan Moreira, também em breve pronunciamento, agradeceu aos servidores e enalteceu o trabalho desenvolvido ao longo dos 100 anos de atuação da Autarquia. "Há cem anos, foi estabelecida formalmente a Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG), com a missão primordial de gerar recursos e destiná-los a programas nas áreas de assistência, de desporto, de educação, de saúde e de desenvolvimento social, mediante exploração de jogos lotéricos e similares no Estado".



O Consórcio Mineira da Sorte Loteria - CMSL - é formado por três grandes empresas do segmento: os líderes globais IGT Scientific Games e a brasileira Saga, com mais de 35 anos de experiência - que foi o vencedor da Concorrência Pública Internacional nº 001/2023. Do faturamento líquido total, 21% deverá ser direcionado ao governo mineiro, com arrecadação prevista de R$ 5 bilhões, com repasse mínimo de R$ 500 milhões, durante os 20 anos de concessão, acordados em contrato.



Com visual divertido, os jogos estão mais atrativos pela possibilidade de ganhar diversos valores em prêmios na hora. As probabilidades de vencer também são maiores, estatisticamente, 25% dos bilhetes impressos serão premiados. Ou seja, as chances gerais são de 100.000 prêmios em 400.000 bilhetes. Dentre as quatro opções de bilhetes disponíveis, o jogador pode selecionar de acordo com suas preferências de cor, temas, prêmios e até mesmo o custo, já que é possível comprar Raspadinhas de R$ 2,00, R$ 5,00 ou R$ 10,00. Se for premiado na Raspadinha Jogo da Velha, Raspadinha Boa Sorte, raspadinha 7 da Sorte e Raspadinha Super Premiada, o comprador pode receber o valor instantaneamente mediante a validação do cartão. Os prêmios podem chegar até R$ 250 mil e só o lote inicial prevê uma distribuição de R$ 132 milhões.



A Loteria Mineira criança em 1923, em sua atual gestão, já destinou mais de 80 milhões de reais para financiamento de programas executados pelas Secretarias de Saúde, Desenvolvimento, Social e pela Polícia Militar do Estado. Inteiramente independente de verbas oficias, a missão da entidade é promover o desenvolvimento do bem-estar social dos mineiros, gerando novas fontes de financiamento para prestação de serviços públicos aos cidadãos.

Briefing

PRESENTE ANTECIPADO

O Natal do executivo Gustavo Werneck parece que chegou primeiro. Pela terceira vez consecutiva, o CEO da Gerdau conquistou o Prêmio Líderes do Brasil 2023 na categoria Siderurgia. A premiação reconhece empresas e seus líderes pelo talento, competência e comprometimento por um Brasil melhor. "Essa premiação é fruto do reconhecimento dos esforços dos mais de 36 mil colaboradores e colaboradoras que contribuem para tornar a Gerdau uma empresa ainda mais inovadora, digital e sustentável, colaborando para o desenvolvimento do país",

destaca o executivo.

PROTAGONISMO

O prêmio é uma das maiores iniciativas do LIDE e a escolha é feita por seu Comitê de Gestão, composto por autoridades em cada uma das áreas. "Premiações como essa reforçam nosso compromisso com a construção de um futuro ainda mais próspero e destacam o papel de protagonista do aço Gerdau nesta trajetória", afirma Werneck.

FIAT PEDE MÚSICA

Quem também celebra o terceiro ano consecutivo de sucesso é a Fiat. A marca engrenou o terceiro ano na liderança do mercado brasileiro. Para comemorar o feito, realizou uma ação comum no futebol quando um jogador faz três ou mais gols na mesma partida: pedir música no Fantástico. E a música escolhida foi "Tempos Modernos", de Lulu Santos, que ganhou um remix para a ação.

ANIVERSÁRIO BRILHANTE

Belo Horizonte comemorou seu aniversário de 126 anos com a inauguração oficial de Natal. A novidade é a Praça Raul Soares, que ganhou imponente árvore de 15 metros de altura. Já a Praça Sete ganhou 19 árvores no entorno do Monumento na cor verde, enquanto a sede da Prefeitura está iluminada com micro lâmpadas e projeção de duas árvores de Natal nas duas torres principais do prédio.

LONGEVIDADE POSITIVA

O Banco Mercantil, instituição toda voltada para os 50+ e que se inspira nesse público para criar produtos e serviços sobe medida para quem já acumulou muita experiência na vida, celebra a longevidade de maneira positiva. E mostra que a idade é apenas um número, que não deve definir os

lugares que você pode ir, as roupas quevocê deve usar ou seus planos para o

futuro. Veja a mensagem em https://youtu.be/RbdkRBbZO28