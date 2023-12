O medo pode ter um impacto significativo na vida de uma pessoa. Pode paralisar alguém, impedindo-o de tomar decisões ou agir de forma assertiva, levando a uma estagnação na vida pessoal e profissional. Além disso, o medo pode levar a pessoa a evitar situações que considera ameaçadoras, limitando suas experiências e oportunidades de crescimento. Isso pode resultar em isolamento social e dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis.



O medo pode causar ansiedade e estresse crônicos, afetando a saúde física e mental. Pode levar a problemas como insônia, problemas digestivos e até depressão. Quando alguém se sente constantemente ameaçado ou com medo, pode começar a duvidar de suas próprias habilidades e capacidades.



Além disso, o medo pode limitar a capacidade de uma pessoa de enfrentar desafios e superar obstáculos. Pode levar a uma mentalidade de evitação, em vez de enfrentamento, o que pode impedir o crescimento pessoal e a conquista de metas.



O sociólogo e psicólogo Eudes Séméria, um dos mais conceituados da França, escreveu o livro Os quatro medos que nos impedem de viver que acaba de ser lançado no Brasil da Principium. A obra ajuda a identificar e compreender os medos que nos aprisionam.



"Os medos cotidianos ainda são muito mal compreendidos porque os psicólogos se interessam sobretudo pelas fobias, ou seja, pelos medos irracionais e incontroláveis que surgem em situações sem perigo objetivo", diz, em seu lançamento no Brasil pela Principium (Globo Livros) "Os quatro medos que nos impedem de viver".



No livro, o autor ensina como lidar com os principais temores que impedem as pessoas de alcançar seus objetivos: o medo de crescer e se assumir como um adulto funcional; o medo de se afirmar; o medo de se estabelecer e construir um sentido para vida; e o medo da solidão e de encerrar ciclos. É comum termos medos, mas precisamos entendê-los como parte da vida para que eles não nos paralisem de forma alguma.



Best-seller em vários países, a obra esclarecedora e escrita de forma acessível e acolhedora ajuda o leitor a identificar e compreender esses quatro medos que aprisionam, além de oferecer ferramentas para que as pessoas se libertem deles e vivam uma vida mais leve e feliz.

Contatos

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Técnicas orientais – A professora e mestra Maria José Marinho ensina e aplica diversas técnicas orientais. Reiki, cura tibetana pelas mãos, alivia dores, reduz o stress. Laya ioga, a dissolução da angústia, ansiedade e depressão, proporciona sono tranquilo. Meditação, relaxamento corporal, paz, calma e tranquilidade. E faz, semanalmente, o ritual da Chama Violeta, toda terça-feira, às 19h30, com entrada franca. Cada técnica é indicada para um momento da vida e de acordo com a necessidade atual. Sessões e atendimentos segunda a sexta, de 7h às 16h e aos sábados, de 8h às 10h. Agendamentos e informações pelo Whatsapp 31 99145-7178 e 3225-4222.

Tarô e radiônicas – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza áurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.

Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.