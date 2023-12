Nos tempos mais antigos, antes mesmo de Cristo, plantas e árvores que permaneciam verdinhas todo o ano tinham um significado especial para as pessoas durante os rigorosos invernos. Assim como hoje decoramos as nossas casas durante a época festiva com pinheiros, os povos antigos penduravam ramos verdes em suas portas e janelas. Em muitos países, acreditava-se que as plantas vistosas afugentavam maus espíritos e doenças das casas. No hemisfério norte, o solstício de inverno cai entre os dias 21 e 22 de dezembro, época em que esse tipo de decoração acontecia. Tudo porque muitos povos antigos acreditavam que o Sol era um deus e que o inverno vinha todos os anos porque o deus sol havia se tornado doente e fraco.

Dessa forma, os ramos verdes lhes faziam recordar de todas as plantas que cresciam quando o deus sol se tornava forte novamente e a primavera voltava. Era como uma forma de amuleto para que os dias mais amenos e agradáveis voltassem trazendo a vida. Por isso, eles utilizavam vários ramos e folhas em suas casas durante a estação fria, dando os primeiros indícios da tradição da árvore de Natal.





Os antigos romanos também usavam ramos e galhos para decorar seus templos no festival da Saturnália, que era feito em honra à Saturno, o deus da agricultura, a fim de atrair fartura nas plantações. Já os cristãos passaram a usar as árvores coníferas como um sinal de vida eterna com Deus. Mas ninguém sabe realmente ao certo quando os ramos e pinheiros foram utilizados pela primeira vez como árvore de Natal. Provavelmente essa prática tenha começado há cerca de mil anos atrás no Norte da Europa, onde árvores de abeto (do tipo pinheiro) eram penduradas nas casas com algum tipo de decoração.

No calendário da igreja primitiva de santos, 24 de dezembro era o dia de Adão e Eva. Dessa forma, a Árvore do Paraíso representava o Jardim do Éden.

Essas encenações eram como um tipo de publicidade que contava as histórias da Bíblia para as pessoas que não sabiam ler.



O dia de montar as decorações natalinas varia em cada país. Enquanto nos Estados Unidos se monta a árvore de Natal no Dia de Ação de Graças, no Brasil o dia certo para montar a árvore de Natal é no 4° domingo antes do Natal, dia que marca o início do Advento. Completando a tradição de enfeitar a entrada das casas, o interior se modifica com mil e um arranjos diferentes. Transformar a mesa da ceia da família merece decorações que representam a unidade familiar, o prazer de comemorar e a casa também é alegrada com novos enfeites que marcam uma data definida pelo nascimento de Cristo e amor entre a família.



A festa cristã relata que no dia 6 de janeiro, em que se comemora o Dia de Reis, data que assinala a chegada dos Três Reis Magos a Belém, encerra as festas do Natal, quando a árvore de Natal e demais decorações natalinas devem ser desfeitas.

